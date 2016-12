Agricoltura in Toscana: una mini serie per la Cooperativa di Legnaia

​"Una Passione Secolare" questo caratterizza principalmente l'attività dei soci toscani

La mini serie racconta gli aspetti più significativi della Cooperativa di Legnaia, i soci, la passione con la quale i prodotti sono coltivati, la cura nella commercializzazione, i progetti di cooperazione.

La prima pillola appena pubblicata su You Tube già mostra alcuni dei tanti volti dei soci agricoltori, intenti nell'attività quotidiana ed entusiasti nel mostrare i frutti del loro nobile lavoro.



La Cooperativa non è nuova a dispensare pillole interessanti ed utili, ne sono un esempio le informazioni mensili sui migliori prodotti di stagione presenti sul territorio.

Dicembre e Gennaio sono ad esempio i mesi tipici di raccolta degli ortaggi autunnali ed invernali.

"In questo periodo si raccolgono tanti tipi di cavolo: dal broccolo, a quello di Bruxelles, dalla verza fino al tipico cavolo nero toscano. In pieno campo sono in raccolta inoltre bietole, spinaci, porri, cicorie, invidie ricce e scarole e la valeriana. In luoghi invece riparati dalle gelate si raccolgono ancora i finocchi. In serra invece continuano i raccolti di lattughini da taglio, di rucola e radicchio. Tutti gli altri ortaggi che si trovano in commercio o sono conservati (come ad esempio le cipolle e le patate) oppure vengono da altre latitudini" spiegano gli esperti.

E per la frutta? "Fra la frutta, proveniente dai soci della Cooperativa di Legnaia dislocati nel Sud d’Italia, si raccomandano le arance di tutti i tipi e tutti gli altri agrumi che, oltre ad essere particolarmente gustosi, sono ricchi di vitamina C. Le altre tipologie di frutta che si trovano in distribuzione o sono conservate oppure provengono da altre zone del mondo".

Giovedì 8 dicembre la Cooperativa Agricola di Legnaia in via Baccio da Montelupo, 180 a Firenze sarà aperta dalle ore 9:00 alle 13:00.