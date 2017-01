Aggressione in via Toscanini: un agente ferito nell'alloggio Erp

L'assessore Funaro: "I responsabili andranno incontro anche alla revoca"

Un'aggressione è avvenuta questa notte negli alloggi erp di via Toscanini, dove è rimasto ferito un poliziotto, a cui va la "vicinanza e gli auguri di pronta guarigione" dell'assessore alla Casa Sara Funaro: "Quello che è successo stanotte nelle case popolari di via Toscanini è assolutamente intollerabile e i responsabili dell'episodio di violenza subiranno tutti i provvedimenti previsti dal regolamento vigente e andranno incontro anche alla revoca dell'alloggio"."Situazioni come quella venutasi a creare in via Toscanini sono inaccettabili e vanno risolte velocemente - ha continuato -. Già domani verificheremo i responsabili e provvederemo ad avviare verso di loro i procedimenti necessari alla revoca del diritto di assegnazione - continua - perché episodi di tale violenza contribuiscono a generare paura, insicurezza e instabilità tra i condomini che rispettando le norne di civile convivenza e hanno diritto a vivere tranquillamente". "La nostra amministrazione ha sempre fatto della legalità e del rispetto dei regolamenti di buona condotta nei condomini popolari una delle proprie priorità delle proprie politiche abitative - conclude l'assessore Funaro - e anche in questa occasione provvederemo a risolvere la questione perseguendo il nostro obiettivo: ovvero far stare in una casa pubblica solo chi ha diritto e rispetta le regole".

La questione della casa è diventata una vera e propria emergenza sociale, anche in Toscana, con gli effetti della crisi economica sempre più evidenti: aumento esponenziale delle richieste di alloggi Erp, 1.900 case popolari non assegnate, aumento del 15,5% degli sfratti, quasi tutti per morosità incolpevole, con una media superiore a quella nazionale, 15 famiglie su 1000 che chiedono un contributo affitto nel 2015.

Proprio a fine dicembre sono stati consegnati a Firenze 45 alloggi (39 di edilizia residenziale pubblica e 6 destinati all'affitto a canone calmierato) realizzati grazie a contributi pubblici. Gli appartamenti realizzati da Casa spa in viale Giannotti ed inaugurati nelle settimane scorse sono inseriti in un complesso edilizio composto da due edifici, uno di 6 piani con 39 alloggi ERP ed un secondo di 4 piani con 6 alloggi con affitto a canone calmierato. Entrambi gli edifici sono in legno massiccio a strati incrociati (X-lam), costruiti con materiali ecologici, ad energia quasi zero. L'intervento ERP completa il programma di recupero urbano dell'area ex Longinotti a Firenze che, dopo la chiusura della fabbrica nel 1974, è stata oggetto di diversi interventi di riqualificazione che hanno completamente trasformato l'area, dotandola di un grande centro commerciale, un edificio per attività culturali, una ludoteca ed un sistema di piazze sotto le quali trovano posto parcheggi pertinenziali e pubblici.