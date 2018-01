Aggressione a Montelupo: illuminato il sottopasso dell'Ambrogiana

Il Parco pubblico teatro di una violenza nell'autunno 2017

A qualche mese dalla drammatica aggressione subita da una giovane a Montelupo Fiorentino nel Parco dell'Ambrogiana, il sottopasso ripreso dalle telecamere nazionali è stato illuminato.

All'indomani della violenza subita da una ragazza di rientro da un locale notturno i cronisti hanno segnalato nei loro servizi come il luogo fosse "nell'ombra" pur trovandosi all'interno di un parco pubblico molto frequentato dai cittadini.



Oggi il sindaco Paolo Masetti esulta e dichiara "Sottopasso in Viale Umberto I illuminato. Una piccola cosa sicuramente ma un intervento che si aggiunge alla sostituzione dei punti luce sulle percorrenze e che certamente sarà apprezzato dai cittadini che frequentano il bellissimo parco dell'Ambrogiana".



I fatti. La notte del 14 ottobre 2017 una giovane è stata ripetutamente colpita alla testa con un corpo contundente e trascinata per un centinaio di metri fino al luogo in cui alcuni passanti l'hanno poi trovata alle 7 del mattino, dietro un muretto, ricoperta da un manto di foglie.