Aggredisce i carabinieri con un coltello da cucina: un ferito

I sei militari intervenuti hanno riportato contusioni varie

A Certaldo, i Carabinieri della locale Stazione e dell'Aliquota Radiomobile hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare dagli arresti domiciliari al carcere di un cittadino senegalese.

L'uomo era agli arresti domiciliari per una violenza sessuale commessa nel 2015 su un treno tra Pisa e Livorno.

All'arrivo dei militari, ha estratto un coltello da cucina con il quale, dapprima li ha minacciati, e successivamente li ha aggrediti coinvolgendoli in una colluttazione. I sei militari intervenuti hanno riportato contusioni varie, mentre un Brigadiere effettivo alla Stazione di Certaldo è stato ferito con un fendente alla tempia.



Il militare è stato medicato in ospedale a Empoli ed ha riportato un taglio all'altezza della tempia, mentre l'arrestato, sedato da personale del 118, è stato tradotto in ospedale per alcuni accertamenti e poi sarà trasportato a Sollicciano.