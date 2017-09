​Agenzia delle Entrate, sit-in dei lavoratori toscani 

Agitazione indetta in Toscana da Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Confsal

Assemblea dei lavoratori toscani dell'Agenzia delle Entrate davanti alla sede della direzione regionale a Firenze in via della Fortezza, 8



Martedì 19 settembre dalle 9,30 alle 10,30. L’agitazione indetta a livello nazionale da Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Confsal, Flp vuole “ridare dignità al lavoro svolto per contribuire ad una migliore qualità ed equità dell’azione dell’Agenzia”.



In Toscana i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate sono circa 2.500: i sindacati stigmatizzano "le immotivate resistenze dell’Agenzia e del Ministero vigilante a voler prevedere il dovuto riconoscimento professionale per il personale, e denunciano la situazione di forte difficoltà operativa e lavorativa dovuta alle continue modifiche normative, agli obiettivi sempre più irragionevoli e al difficile clima esterno creato da una campagna di delegittimazione del personale dell’Agenzia, in alcun modo contrastato dall’Autorità politica e dal vertice dell’Agenzia stessa".



Le rivendicazioni dell’agitazione: "un complessivo miglioramento dei servizi fiscali, attraverso significativi investimenti sul personale e sulle strutture: il necessario incremento del Fondo di produttività per garantire il riconoscimento delle attività svolte e i risultati raggiunti in termini di contrasto all’evasione e di “tax compliance”; una nuova stagione di progressioni economiche che valorizzi tutto il personale; il rilancio della partecipazione e del confronto sui processi di riforma che non possono essere a costo zero, e neanche l’occasione per un nuovo e ingiustificato depotenziamento della macchina fiscale e delle sue articolazioni territoriali" concludono Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Confsal Toscana