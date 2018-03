Aeronautica Militare: Pattuglia Acrobatica Nazionale a Firenze

Nell’occasione si celebra il Giuramento e Battesimo del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”.

Mercoledì 28 marzo 2018, presso il Piazzale Michelangelo di Firenze, verrà celebrato il 95° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare, costituita nel 1923.

Lo stesso giorno si ricorda anche l’80° anniversario della presenza degli uomini in azzurro a Firenze; il 27 marzo 1938 veniva infatti inaugurata nel Parco delle Cascine l’allora Scuola di Applicazione della Regia Aeronautica, poi denominata Scuola di Guerra Aerea ed oggi Istituto di Scienze Militari Aeronautiche.

Nell’occasione si celebra altresì il Giuramento e Battesimo del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”.

Per testimoniare il profondo legame dell’Arma Azzurra con la città di Firenze e l’importanza storica dell’Istituto sia per la Forza Armata sia per l’evoluzione del pensiero aeronautico, l’Aeronautica Militare ha deciso di celebrare proprio nel capoluogo toscano il suo 95° Anniversario di fondazione.



Gli eventi saranno celebrati con una cerimonia militare solenne mercoledì 28 marzo a Firenze, presso il Piazzale Michelangelo, alla presenza delle più alte cariche militari, civili e religiose.

La concelebrazione dei due anniversari la mattina del 28 marzo ha in programma, oltre alla cerimonia militare, anche il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale con il quale l’Arma Azzurra intende abbracciare ed unirsi ancora di più idealmente alla città.



A corollario della celebrazione del 95° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare e dell’80°anniversario della presenza della Forza Armata a Firenze ci sarà l’allestimento di una mostra fotografica a carattere aeronautico.

Il giorno 27 marzo (h17 00) la mostra sarà inaugurata presso la Galleria delle Carrozze di palazzo Medici Riccardi e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 24 giugno, festa di San Giovanni Battista patrono della città.



Orari Cerimonia 28 marzo 2018 – Piazzale Michelangelo

Ore 10.30 - Schieramento del Reparto in armi

Ore 10.40 - Afflusso autorità ed invitati

Ore 11.30 - INIZIO CERIMONIA:- onori militari alla massima autorità;- giuramento e battesimo 1° corso scuola militare “Giulio Douhet”- consegna onorificenze;- interventi autorità;- sorvolo PAN- onori finali