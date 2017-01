Adolescenti e cancro: sostegno gratuito per giovani toscani

Attività ricreative gratuite e supporto fra coetanei ad adolescenti e giovani adulti (13-30 anni) da tutta Italia che hanno o hanno avuto una malattia oncologica

L’Associazione di volontariato Adolescenti e cancro, attiva dal 2014, ha sede a Rosignano Solvay (LI).

Quest’anno, fra gli obiettivi dell’Associazione c’e’ quello di creare un gruppo di ragazzi e ragazze della Toscana. “I ragazzi iscritti alla nostra Associazione provengono da diverse zone d’Italia – racconta la Presidente, Maricla Pannocchia - Avendo visto i benefici delle varie attività e del supporto fra coetanei, vorremmo attivare un gruppo anche qui, aperto a giovani di tutte le province della Toscana, per i quali organizzare appuntamenti regolari su Firenze e nel resto della regione”.

L’Associazione organizza durante tutto l’anno laboratori creativi, visioni di spettacoli teatrali, visite culturali a luoghi d’interesse turistico, iniziative di svago e gite di più giorni, come le gite a bordo barca e la Summer Holiday, ovvero la vacanza estiva.

Permette inoltre ai ragazzi di partecipare a eventi di sensibilizzazione, iniziative internazionali e gite con altri giovani da tutta Italia nonché di far sentire la propria voce raccontando la propria storia in forma scritta o tramite il linguaggio dei video. Il supporto fra coetanei è fondamentale perché i ragazzi si capiscono, confrontandosi, condividendo esperienze e facendo amicizia.

L’iscrizione all’Associazione e la partecipazione alle attività sono gratuite. Tutte le nostre iniziative si svolgono al di fuori degli ambienti ospedalieri.

"Se abiti in Toscana o se sei in cura/in follow-up in Toscana, hai fra i 13 e i 30 anni, hai o hai avuto il cancro, contattaci per saperne di più o per unirti al gruppo e partecipare alle varie iniziative" è l'appello della Presidente, Maricla Pannocchia.