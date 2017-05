Addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina

La conferenza stampa del calciatore all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”

Incessanti i commenti su Facebook dopo la diretta della conferenza stampa di Gonzalo Rodriguez sul Social dell'ACF Fiorentina.



"Auguro il meglio ai viola..". Nessun accordo con la Società gigliata e l'addio ai tifosi. Immediate le reazioni su internet dove il dibattito si divide come sempre tra cuore e cervello, tra passione e razionalità.

Numerosi i saluti e gli attestati di stima da parte dei tifosi viola, rammaricati per la perdita del giocatore che ha dichiarato di aver atteso mesi un contatto che non arrivava e poi "è finito tutto in pochi minuti".



Grande la preoccupazione da parte di chi cercava conferme dopo le parole degli ultimi giorni che hanno lanciato forti dubbi sulla volontà della proprietà di perseguire nel progetto su Firenze.

C'è anche chi sottolinea l'ennesima rottura che avviene "per ragioni economiche" ed invita ad avere fiducia sottolineando come detenere la proprietà di una squadra di Serie A non sia un impegno nelle possibilità economiche di molti imprenditori come la storia gigliata insegna.