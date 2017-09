foto: Monica Caleffi

Iniziano i corsi del campione Fiorentino nella nostra città

Avete provato ad eseguire il suo cambio guardia. La sua serie di montanti portati in rapida serie prima al volto e poi al fegato. Beh, se ci avete provato o avete visto Leonard portare questi gesti atletici in giro per il mondo, ad Ottobre potrete farvi spiegare questo e soprattutto tanto altro da lui stesso. Perché ad Ottobre Bundu insegna Boxe a Firenze, presto il campione renderà note tutte le informazioni necessarie per iscriversi ai corsi.

È intenzione di Leonard - raggiunto dalla nostra Redazione a telefono - di sfruttare la sua ultradecennale esperienza nell’ambiente, per insegnare il pugilato inteso come sport per tutti: giovani e meno giovani. Uno sport di cui non aver paura, ove non è necessario combattere per forza per trarne beneficio. Rivolto agli adulti che desiderano tenersi in forma, ai genitori che per i loro figli cercano un’attività completa in grado di sviluppare fisico e mente.

Disciplina, concentrazione ed attenzione - continua Leonard - sono valori che possono essere appresi in palestra per poi essere trasferiti nella vita di tutti i giorni, ed in questo si rivede Leonard giovane allievo del Maestro Boncinelli che parla ai giovani di oggi.

Insomma se dovessimo trovare uno spot per questa iniziativa potremmo coniare “Tutto Leonard Bundu per Tutti”.