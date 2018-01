Presentazione del libro il 16 gennaio 2018

Giovedì 18 gennaio, alle ore 12.00 presso la Sala Stampa di Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza del Duomo 10), Publiacqua presenta alla stampa il volume “Acque Superficiali e Potabilizzazione – La qualità della risorsa immessa in rete”.

Presenteranno il volume l’Assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Claudio Lubello, Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze e coautore del volume, Filippo Vannoni, Presidente di Publiacqua, Giovanni Paolo Marati, amministratore Delegato di Publiacqua.

Presenti anche gli altri coautori del libro, Daniela Santianni, Responsabile del Laboratorio Publiacqua, e Giuseppe Cocchi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze. Tra gli invitati, i Sindaci dei 46 Comuni dove il servizio idrico è gestito da Publiacqua, Alessandro Mazzei, Direttore Generale dell’Autorità idrica Toscana.

Il volume è il primo numero di una collana che Publiacqua ha deciso di realizzare per informare gli Amministratori, i Consiglieri Comunali ed i principali stakeholder dei 46 comuni dove la società opera su quelle che sono le caratteristiche principali del servizio erogato. In questo primo numero si parla di acque superficiali, della loro qualità all’origine, dei processi di potabilizzazione e della qualità dell’acqua immessa in rete.