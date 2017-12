Acì Babà al Teatro di Rifredi

Fotogallery di Alessandro Rella - Photo Press -

Riuscitissima domenica a Teatro con la famiglia, SOLD OUT, per una favola moderna sull'educazione stradale.

L'idea nasce per un pubblico di bambini ma il divertimento e garantito anche per gli adulti. Nel 2004 viene prodotta da Pupi e Fresedde in collaborazione con Aci Italia e per questa ripresa con Aci Firenze, presenti in sala per l'occasione Alessandra Rosa Dirigente Generale ACI della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Sardegna e il Presidente dell’Automobile Club Firenze, Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

L'intento è stato di stimolare i bambini sui temi e sui rischi che riguardano la strada e la viabilità, tramite una divertente trama scritta da Andrea Bruno Savelli e orecchiabili filastrocche appositamente messe in musica da Nicola Piovani.

Ad arricchire l'evento (per un fortunato caso) la presenza in sala con la propria famiglia dell'esperto pilota Gt Max Mugelli attualmente impegnato nel TCR Italy, il Campionato Italiano Turismo.

E per tutti i bambini intrvenuti non è mancata, alla fine dello spettacolo nel foyer del teatro, la consegna di un bellissimo "Diploma di supereroe della sicurezza".