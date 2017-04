​Abusivi in centro a Firenze: sequestri anche al piazzale Michelangelo

Quasi 550 oggetti sequestrati

Palazzo vecchio rende noto l’esito degli interventi antiabusivismo della Polizia Municipale effettuati ieri e oggi tra centro storico e piazzale Michelangelo.



Ieri mattina gli agenti si sono mossi tra piazza Signoria, piazza Duomo, lungarno della Zecca Vecchia e lungarno Diaz: complessivamente sono stati sequestrati oltre 170 oggetti tra poster, aste per selfie e oggetti di elettronica.



Stamani i controlli oltre al centro e alla zona della stazione Santa Maria Novella hanno riguardato anche il piazzale Michelangelo: confiscati oltre 370 oggetti, in maggioranza poster e aste per selfie.