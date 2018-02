Abetone "Sold Out"

Week End favoloso per turisti, albergatori, scuole sci e noleggi

Questo fine settimana, grazie al meteo favorevole, l'Abetone ha fatto il pieno. Turisti da tutta la Toscana e non solo hanno riempito le piste del comprensorio.

"Siamo molto contenti per l'ottima stagione in corso... era da tempo che non si vedeva una cosi bella affluenza" ci riferisce un'addetta della Scuola Sci e Snowboard Abetone, concordano con lei anche albergatori, ristoratori e noleggiatori di attrezzature sportive.

Ammirevole la nuova iniziativa del sindaco dell'Abetone, Diego Petrucci, che personalmente promuove tramite i social (principalmente con dirette Facebook) ogni fine settimana e non solo lo stato delle piste e degli impianti.

Da premiare anche l'ottima organizzazione dell'uffico Multipass Abetone per quanto riguarda la gestione gli impianti di risalita ed encomiabile il lavoro "costante e continuo" degli spazzaneve, che hanno reso sicure e pulite le strade di accesso al passo.