A1: chiusura nel fine settimana tra Barberino di Mugello e Calenzano

Traffico deviato sulla Sp 8 Militare. Fi-Pi-Li: continuano i lavori al km. 17

L'Autostrada A1 sarà chiusa in direzione sud, la notte fra il 24 e 25 giugno, nel tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano. L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa che il traffico in uscita a Barberino di Mugello sarà deviato sulla Sp 8 Militare per Barberino di Mugello per poi rientrare in Autostarda a Calenzano

Ieri è stata completata l'installazione dei cantieri al Km 17 della Fi-Pi-Li e si è iniziato a lavorare sulla scarpata rimuovendo le barriere guardrail sulla via di Pulica. Avviata la costruzione della viabilità di cantiere che dovrà successivamente essere impiegata durante l'installazione dei micropali.