A Tutta Scienza... al Museo Galileo

La scienza vista dagli occhi di un bambino.

Un vasto programma di visite e laboratori pensato per bambini e ragazzi, suddiviso per fasce d'età, e le loro famiglie. Il tutto per vivere insieme i weekend all’insegna della scienza, della scoperta e del gioco.

Le attività si svolgono il fine settimana alle ore 15.00 la durata dei laboratori è di circa 90 minuti ed è richiesta la presenza di almeno un adulto.

Attività dei weekend 2017-2018:





BAMBINI 5+

Riciclami in musica

Imbuto che diventa tromba, cannucce che diventano un flauto di Pan: esploreremo i suoni nascosti negli oggetti di tutti i giorni, stimolando la creatività dei bambini e mettendo alla prova la loro manualità.

Domenica 17 dicembre 2017; sabato 27 gennaio, 24 febbraio e 5 maggio 2018

Ore 15.00

Le storie di Teo

Teo, il gatto di Galileo, racconterà ai bambini le sue avventure e quelle del suo "padroncino", in un divertente scambio di battute per conoscere la vita e le scoperte del grande scienziato. Al termine dell'attività si insegnerà a costruire un simpatico animaletto con materiali di recupero.

Domenica 18 marzo 2018

Ore 15.00

"C'era una volta"...al Museo Galileo: il racconto dei burattini

Il Museo sarà animato dalle storie narrate dai burattini per stimolare la fantasia dei più piccoli, coinvolgendoli così nel mondo di Galileo. Al termine dell'attività si insegnerà a costruire burattini con materiali di recupero.

Domenica 4 febbraio e 15 aprile 2018

Ore 15.00

BAMBINI 7+

Gocce di colore - NOVITÀ

Tuffiamoci nel mondo dei materiali e delle tecniche utilizzate per costruire e decorare gli strumenti scientifici: legni, vetri, colle, pigmenti naturali e carte colorate. Proveremo a ricreare l’effetto della cara marmorizzata, utilizzata per rivestire gli antichi telescopi.

Domenica 10 dicembre 2017; 18 febbraio e 13 maggio 2018

Ore 15.00

Geogiocando. Mappiamo il mondo

Un divertente laboratorio sulla rappresentazione cartografica della terra, dove i ragazzi saranno coinvolti nella costruzione di un piccolo globo.

Sabato 13 gennaio, domenica 11 febbraio, sabato 17 marzo e domenica 22 aprile 2018

Ore 15.00

Luci e ombre: la magia della camera oscura

Tra giochi ottici ed effetti di luci e ombre, un viaggio tra i prodigi della camera oscura per ricreare insieme i "trucchi degli artisti".

Domenica 21 gennaio, 4 marzo e 29 aprile 2018

Ore 15.00

Microscopiche scoperte

Con l’utilizzo di un moderno strumento, ripercorriamo la storia delle prime osservazioni microscopiche e riviviamo l’emozionante scoperta del mondo infinitamente piccolo delle pulci e delle zanzare.

Domenica 14 gennaio, 11 marzo, 8 aprile e 6 maggio 2018

Ore 15.00

Gli strumenti di Galileo

Un entusiasmante laboratorio per sperimentare l’uso degli strumenti galileiani, come il cannocchiale ed il compasso geometrico e militare.

Domenica 3 dicembre 2017; 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo 2018

Ore 15.00

Esploratori si diventa

Riviviamo le esplorazioni di Marco Polo e di Amerigo Vespucci, ripercorrendo l’antica via della Seta e arrivando nel Nuovo Mondo. Diventiamo esploratori alla scoperta dei nuovi popoli, animali e piante che annoteremo nel nostro taccuino di viaggio!

Sabato 2 dicembre 2017; 3 febbraio, 10 marzo e 7 aprile 2018

Ore 15.00

BAMBINI 9+

Pioggia, tuoni e lampi!

Attività con esperienze per comprendere e guardare con occhi diversi i fenomeni atmosferici, seguita da una visita al museo focalizzata sugli strumenti meteorologici e le spettacolari "macchine elettriche".

Sabato 9 dicembre 2017; 20 gennaio, 17 febbraio, 3 marzo e 21 aprile 2018

Ore 15.00

Sperimentiamo il Museo!

Adulti e bambini potranno cimentarsi in tanti piccoli e curiosi esperimenti per esplorare e comprendere la realtà che ci circonda. L’attività prosegue con la visita al primo piano del museo per ammirare gli splendidi strumenti originali.

Sabato 16 dicembre 2017; 24 marzo, 28 aprile e 12 maggio 2018

Ore 15.00

Come orientarsi

Gli animali riescono a compiere lunghe migrazioni e a raggiungere obiettivi precisi, come il nido o un particolare campo di fiori, avvalendosi esclusivamente dei loro sensi. Confrontiamo i metodi di orientamento degli animali con i principi su cui si basano gli strumenti messi a punto dall'uomo in secoli di scienza della navigazione!

Sabato 28 ottobre e 18 novembre 2017; 10 febbraio e 14 aprile 2018

Ore 15.00

E al termine dell’attività … merenda per tutti i bambini offerta da Mukki!





Posti limitati, si consiglia la prenotazione. È possibile prenotare l’attività due mesi prima della data indicata nel calendario.

Tel. 055 265311 - weekend@museogalileo.it

Lunedì-venerdì 9.00-18.00; sabato 9.00-13.00

Costi: € 3,00 + il biglietto di ingresso (non sono valide le riduzioni per gruppi).

Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza

Piazza dei Giudici 1 50122 Firenze ITALIA - tel. +39 055 265 311

https://www.museogalileo.it/