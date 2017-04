A tre giorni da Crotone

La Fiorentina, domenica alle ore 15 allo Scida

Sarà Luca Pairetto a dirigere la gara contro il Crotone, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Ezio Scida. I Viola sono ormai fuori dai giochi per l’Europa e si consolano con il progetto per il nuovo stadio voluto con passione da Diego Della Valle. Contro il Crotone, penultimo in classifica, la Fiorentina non dubita di portare a casa i tre punti.

Mancano tre giorni e il Crotone continua a lavorare sodo per arrivare al meglio all’appuntamento contro i viola. Mister Nicola ha fatto sostenere ai suoi ragazzi, dopo l’analisi video, un lavoro tattico e 3 tempi (30 minuti in totale) di sgambata in famiglia a ranghi misti. Claiton ha lavorato col gruppo, mentre Capezzi ha svolto lavoro differenziato. Al termine della sessione di lavoro è intervenuto in mixed zone Djamel Mesbah. L’esperto terzino sinistro algerino indica la strada da seguire per giungere alla salvezza, iniziando ad ottenere il massimo proprio dalla gara contro la Fiorentina.

La partita successiva Fiorentina–Bologna, il derby dell’Appennino, è in programma il 2 aprile alle ore 15:00.