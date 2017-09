A Torino, mercoledì alle 20:45

Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la gara contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium

Sarà Daniele Doveri della Sezione AIA di Roma il Direttore di gara di Juventus-Fiorentina, gara valida per la 5ª giornata di campionato, in programma mercoledì 20 settembre alle 20.45 all'Allianz Stadium.

La Fiorentina che si avvia alla trasferta di Torino è la squadra che ha portato finora più giocatori al gol in questa Serie A (otto). Con una conferma anche dalle retrovie: gli 83 passaggi effettuati da Germán Pezzella, mai così tanti per un giocatore viola in questa Serie A.

La successiva partita di Campionato, Fiorentina–Atalanta, si disputerà domenica 24 settembre alle ore 20:45.