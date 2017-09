A settembre precipitazioni più che raddoppiate

127% di pioggia rispetto alla media del periodo

(DIRE) Roma, 17 set. - A settembre le precipitazioni sono piu' che raddoppiate con la caduta di ben il 127% in piu' di pioggia rispetto alla media del periodo, dopo una estate ed una primavera drammaticamente siccitose. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione dell'arrivo della nuova ondata di maltempo che con nubifragi e grandine ha provocato danni a macchia di leopardo nelle campagne, sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade. La drastica svolta del meteo ha riguardato - sottolinea la Coldiretti - soprattutto il centro Italia con la caduta addirittura di piu' del triplo di acqua rispetto alla media (+222%) ed in misura minore il nord (+128%) ed il sud Italia (+19%). Il maltempo - continua la Coldiretti - si e' abbattuto violentemente sui terreni resi aridi da una estate calda e siccitosa con la caduta in Italia del 41% in meno di pioggia ma in alcune regioni come la Toscana il deficit idrico e' stato addirittura del 57% rispetto alla media. L'andamento climatico anomalo dell'estate 2017 che conquista il posto d'onore per il caldo con una temperatura superiore di 2,48 gradi alla media si classifica anche come la quarta piu' siccitosa di sempre ha riguardato infatti quest'anno - sottolinea la Coldiretti - anche aree come il Centro Italia, che storicamente non avevano problemi per la siccita'. Le precipitazioni - continua la Coldiretti - per poter essere assorbite dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento mentre gli acquazzoni aggravano i danni e pericolo di frane, alluvioni e smottamenti. Siamo di fronte - sostiene - la Coldiretti - al moltiplicarsi di eventi estremi per la tropicalizzazione del clima con l'alternarsi di caldo anomalo, siccita', grandinate, precipitazioni violente e bombe d'acqua che il terreno non riesce piu' ad assorbire per colpa del consumo di suolo. Si tratta degli effetti di un modello di sviluppo sbagliato che - sottolinea la Coldiretti - ha provocato un irresponsabile scomparsa di oltre un quarto della terra coltivata (-28%) negli ultimi 25 anni in Italia dove sono rimasti appena 12,8 milioni di ettari superficie agricola utilizzata. (SEGUE) (Com/Rai/ Dire)