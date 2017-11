A Prestianni (Podistica Castelfranchese) il “Trofeo Contea delle Cerbaie”

Atlete della Podistica Castelfranchese

ANTONIO Prestianni (Podistica Castelfranchese) si aggiudica la ventottesima edizione del “Trofeo Contea delle Cerbaie”, manifestazione podistica che si è corsa domenica a Cerbaia di Lamporecchio organizzata dalla locale Polisportiva Circolo Arci Tamburini. Dopo 13500 metri Prestianni ha avuto la meglio sul compagno di società Juri Mazzei, Andrea Lazzarotti (Pro Avis Castelnuovo Magra), Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano) e Simone Orsucci (Virtus Lucca). Tra i Veterani primo posto per David Pellegrinotti (Le Lumache Prato) che si sbarazza di Franco Bertelloni (Stracarrara) e Sergio Orsi (Atletica Villa Sanctis) mentre negli Argento il successo è andato a Alberto Tofanelli (Individuale) davanti a Mauro Cicalini (Casa Culturale San Miniato Basso) e Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).

Silvano Fedi che si aggiudica gara assoluta femminile grazie a Gianfranca Secci, piazza d' onore per Michela Sotgia (La Galla Pontedera Atletica), terzo gradino per Cinzia Coppola (Pieve a Ripoli) poi Ruby Karina Garcia Pizarro (Montecatini Marathon) e Paola Vinciarelli (Montelupo Runners). Nelle Veterane sale sul podio più alto la termale Moira Cerofolini (Montecatini Marathon), seconda Miria Rosadi (Le Lumache) e gradino più basso del podio per Patrizia Nardi (Individuale).

Nella classifica di società ad aggiudicarsi il “Trofeo Contea delle Cerbaie” è stata la Podistica Avis Copit Pistoia (13) seguita nella graduatoria da Podistica Quarrata (11) e terze a pari merito Silvano Fedi Pistoia e Podistica Pratese (10).