​A Prato arriva Alert System: chiama i cittadini in caso di emergenza

La voce del sindaco Matteo Biffoni informerà i cittadini sui rischi ed i possibili disagi

Partirà domani la "telefonata zero" del sindaco Matteo Biffoni ai pratesi per illustrare il nuovo sistema di comunicazione ai cittadini in caso di emergenze di protezione civile o comunicazioni di primaria importanza sempre legati a stati di emergenza.

Da domani a Prato sarà attivo il sistema Alert System che consentirà, in caso di necessità, di telefonare in tutte le case dei pratesi per comunicare messaggi per allerte meteo o altro.

Un sistema già sperimentato in due casi eccezionali: per la visita del Papa a Prato, quando molte strade furono interdette al traffico, e lo scorso anno per la chiusura delle scuole in conseguenza all'allerta vento forte.

Con questo sistema si potrà già raggiungere il 45% della popolazione, ma restano sempre attivi i servizi di allerta tramite app e sms della protezione civile. Inoltre sempre da domani andando sul sito del Comune di Prato www.comune.prato.it i cittadini possono registrarsi con il proprio numero di cellulare o con un altro numero di telefonia fissa (ufficio, azienda, negozio, etc) così da poter ricevere tutte le informazioni in tempo utile in caso di allerta. Potranno registrarsi anche i cittadini non residenti a Prato che per qualunque ragione hanno interesse ad avere queste comunicazioni.

Qui il testo della telefonata del sindaco che sarà fatta domani ai cittadini:

Salve sono Matteo Biffoni il vostro Sindaco, questo è un messaggio registrato a cura dell’Amministrazione comunale e la prego di restare in ascolto sino al termine del messaggio.

Ho il piacere di annunciarle che da oggi nel nostro comune è attivo un importante servizio di informazione telefonica, che avviserà la popolazione in caso di allerta meteo e per favorire qualsiasi altra informazione su cambi della viabilità, chiusura scuole, sospensione di servizi, ma anche altre notizie utili di interesse generale.

Pertanto, ogni qualvolta riceverà dal Comune di Prato, una chiamata la prego di non riagganciare e ascoltare attentamente il messaggio.

Se intende ricevere queste informazioni anche sul cellulare o su altri numeri di telefonia fissa c'è anche la possibilità di iscriversi sul sito Web del comune, www.comune.prato.it

Grazie per l’attenzione