A Pitti Immagine Uomo l'Esercito arriva dall'alto

Questa mattina atterrati in piazza della Signoria 5 paracadutisti. Domani presso la Fortezza da Basso presentazione del nuovo brand di Forza Armata

FIRENZE — Precisione quasi millimetrica per i 5 paracadutisti che sono atterrati oggi in Piazza della Signoria: il lancio, con bandiere, è stato portato a termine da militari dell'Esercito Italiano a margine della cerimonia ufficiale di inaugurazione di Pitti Immagine 2017. Lo speaker dell'evento ha descritto manovre di avvicinamento e movimento in area dei paracadutisti della brigata Folgore.

Hanno toccato terra intorno alle 12.15: applauso del pubblico presente alla bandiera tricolore, a quella del giglio, simbolo del comune di Firenze e ai loghi ufficiali di Esercito Italiano e Pitti.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal Generale di Divisione Tota (Stato Maggiore dell'Esercito) che si è complimentato con il personale per l'alta professionalità dimostrata nell'occasione. L'alto ufficiale ha poi ringraziato il sindaco di Firenze per l'ospitalità e tutti gli attori coinvolti nell'evento Pitti Immagine.

Domani, alle 12.30, presso la sala riunioni dell'area monumentale della Fortezza da Basso sarà presentata la manifestazione d'interesse per l'affidamento ad un licenziatario del nuovo brand commerciale dell'Esercito Italiano.