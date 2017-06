A Pitti Immagine paracadutisti e nuovo brand dell'Esercito

Domani, in piazza della Signoria, il lancio di precisione. Mercoledì, presentazione del nuovo brand della Forza Armata: si cercano licenziatari

SUCCEDE A FIRENZE — Il giorno 13 giugno, al termine della cerimonia ufficiale di inaugurazione di Pitti Immagine, sarà effettuato un lancio di precisione in atterraggio con bandiere da parte di paracadutisti militari dell'Esercito Italiano. I paracadutisti della brigata Folgore si lanceranno con la bandiera tricolore, con quella del giglio, simbolo del Comune di Firenze, e con le bandiere con i loghi ufficiali dell’Esercito e di Pitti.

L’atterraggio in Piazza della Signoria a Firenze è previsto per le 12 circa, dove uno speaker descriverà le manovre di avvicinamento e il movimento in area dei paracadutisti a beneficio del pubblico presente.

Il 14 giugno alle 12.30, presso la sala riunioni dell’area monumentale della Fortezza da Basso che ospiterà il Pitti Uomo 92, sarà presentata la manifestazione d’interesse per l’affidamento ad un licenziatario del nuovo brand commerciale dell’Esercito.