A pasqua il derby toscano

Massimo Maccarone in conferenza stampa

Domani pomeriggio la sfida contro l'Empoli

La gara di Firenze sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. La Fiorentina è una delle due squadre ancora imbattute in casa nella serie A 2016/17. Ma domani non disporrà, a seguito di una forte contusione alla coscia destra subita ieri in allenamento, di Gonzalo Rodriguez nella gara contro l'Empoli. Sono in corso le terapie del caso per un recupero nei prossimi giorni.

Il match di andata di questo campionato, è stato vinto per 4-0 in trasferta dalla Fiorentina. La Fiorentina non perde da 6 giornate, in cui ha messo insieme 3 vittorie ed altrettanti pareggi. Ultimo k.o. viola in data 19 febbraio scorso, 1-2 a San Siro dal Milan. Si tratta della striscia positiva record viola in questa serie A 2016/17, eguagliando quella già messa insieme tra la 8° e la 13° di andata.

L´Empoli non vince da 10 turni di campionato, con score di 2 pareggi ed 8 sconfitte. Ultima vittoria azzurra l´1-0 del "Castellani" sull´Udinese, il 22 gennaio scorso. E non segna fuori casa da 411´: ultima marcatura di Mchedlidze al 39´ di Crotone-Empoli 4-1 del 29 gennaio scorso. Colpa dell´attacco più anemico della serie A 2016/17: appena 18 le reti azzurre in 31 partite.