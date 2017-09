A Montecatini l'edizione 2017 della “Casacolorun”

La pioggia non ha fermato 500 podisti

La pioggia non ha fermato i quasi 500 podisti che a Montecatini si sono dati appuntamento per l' edizione 2017 della “Casacolorun”, manifestazione competitiva di 9,5 chilometri organizzata da Emanuele Berti in collaborazione con Freestyle Triathlon e sotto l'egida della Libertas. Sul trauardo di via Boccaccio, a soli sette giorni dal trionfo di Buggiano nella Run...dagiata, ha trionfato in 30'41” il fortissimo Adriano Curovich (Podistica Castelfranchese) che ha staccato di 46'' il compagno di colori Antonio Prestianni e di 1'01'' David Fiesoli (Aurora Montale), più distanti Federico Badiani (Montecatini Marathon), Nicola Matteucci (Parco Alpi Apuane), Juri Mazzei (La Verru'a), Roberto Ria (Livorno Team Running), Andrea Berti (Atletica Montecatini), Rachid Diouane (Podistica Castelfranchese) e roberto Gianni (Parco Alpi Apuane). Dominio assoluto nella categoria Veterani per Siliano Antonini (Atletica Vinci) che termina anche 7° assoluto in 33'23'' e che mette a 2' Luca Silvestri (Massa e Cozzile) e terzo Romano Bichi (Stracarrara), tra gli Argento il successo arride a Roberto Isola (Cai Pistoia) con il time di 41'30'' davanti a Loretto Brizzi (Freestyle Triathlon Montecatini) e Maurizio Lapini (Castello Lari 1989) mentre tra gli Oro primato a Sirio Salvadori (La Galla Pontedera) in 44'01'' superando il fratello Bruno Salvadori (Nuova Atletica Lastra) e Giorgio Biagioni (Gruppo Marciatori Barga).Sul gradino più alto del podio della gara femminile è salita invece Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia) che i 9500 metri “bagnati” li ha percorsi in 37'40'' con 41'' di margine su Marina Ratto (Montecatini Marathon) e 2'09''u Gloria Vanni (Pro Avis Castelnuovo Magra), seguono Giuliana De rosa (Il Ponte), Graziana Palumbo (Silvano Fedi Pistoia), Ruby Karina Garcia Pizzarro (Montecatini Marathon), Kelly Sichi (Marciatori Antraccoli), Federica Bartoli (Pieve a Ripoli), Barbara Casaioli (Misericordia Grignano) e Michela Morini (Montecatini Marathon). Tra le Veterane il primo posto è stato in 38'03'' per Ilaria Bianchi (Team Cellfood) che si è sbarazzata di Yveta Lunakova (Jolly Motors Prato) e Odette Ciabatti (Lammari) mentre tra le Argento ad imporsi è stata Lucia Chiappa (Marciatori Barga) correndo in 50'20'', seconda piazza a Teresina Angei (Silvano Fedi Pistoia).