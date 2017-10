L'incendio in una primaria di Prato

I vigili del fuoco sono intervenuti a Prato per mettere in salvo gli alunni. Circa 250 i bambini presenti nella struttura.



"L'incendio - spiega il personale dei vigili del fuoco - ha interessato i pannelli fotovoltaici della scuola primaria. Abbiamo messo in atto il piano di evacuazione, nessun danno ai 250 bambini"