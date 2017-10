A Firenze una piazza Carlo Azeglio Ciampi

Una mano tesa verso i livornesi e al sindaco Filippo Nogarin

"Dispiace davvero che certi politici grillini non abbiano perso occasione per tacere perfino quando il loro sindaco livornese Nogarin ha deciso di intitolare una rotonda a Carlo Azeglio Ciampi..." scrive su Facebook il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella.



Prosegue il sindaco del capoluogo toscano "In attesa che si mettano d’accordo, lo faremo subito noi a Firenze. Abbiamo deciso con la giunta di intitolare una piazza-rotonda a questo grande toscano che, prima da antifascista combattente, poi da uomo delle Istituzioni, ha amato e difeso la nostra Italia. Diamo una mano a Nogarin e rafforziamo l’amicizia con i livornesi. L’onore alla memoria di grandi uomini non può essere cancellato dal capriccio e dalla polemica politica di chi ignora la storia d’Italia".