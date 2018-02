A Firenze una due giorni dedicata alla Maremma

Ad Adagio due eventi gustosi con il Consorzio Vini Maremma Toscana e con lo chef Emilio Signori

Adagio, locale che promuove la biodiversità e la cucina del Bel Paese, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini Maremma Toscana e con lo chef Emilio Signori di La Locanda La Luna a Tirli, in provincia di Grosseto, omaggia le eccellenze vinicole e gastronomiche di questa terra con una due giorni all'insegna di vini, piatti e prodotti unici.

Venerdì 23 febbraio una cena a cura di Emilio Signori, con la presenza di quattro vignaioli del Consorzio – La Selva, Mantellassi, Prato al Pozzo e Val di Toro – permetterà di abbracciare il meglio della Maremma Toscana con un tuffo in quei sapori che più la contraddistinguono. Per l'occasione, Emilio Signori presenterà alcuni dei suoi piatti storici che strizzano l'occhio soprattutto alla cacciagione, mentre i vignaioli coccoleranno i presenti con alcune delle loro etichette più significative.

Sabato 24, dalle ore 18 fino alle ore 20, sarà possibile degustare un'altra selezione di etichette sempre a marchio Maremma Toscana Doc. Nel corso dell'evento, oltre ai vini si potranno scoprire ed assaporare i gustosi salumi del salumificio Silvano Mori di Roccastrada, in provincia di Grosseto, ed i formaggi di Il Fiorino di Roccalbegna, sempre in provincia di Grosseto.

Il costo della cena, che comincerà alle ore 20.30, è di 40 euro a persona vini compresi.

Il costo della degustazione di sabato 24 febbraio, invece, è di 5 euro a persona. A coloro che prenderanno parte alla cena sarà offerto un ingresso omaggio per la degustazione.

Adagio, il nuovo concept gastronomico che valorizza le eccellenze italiane e che ogni mese omaggia un territorio del Bel Paese con un menù dedicato alla sua tradizione e non solo, per tutto febbraio presenta infatti la Maremma. Dal 5 fino al 28 febbraio sarà così possibile scegliere, oltre che dal menù alla carta, anche da un piccolo menù ad hoc con ricette tipiche maremmane.

Si potranno trovare in carta salumi di cinghiale e pecorini locali, i tortelli maremmani con ricotta di pecora e bietole, la scottiglia - una zuppa di pane e carne tipica del Monte Amiata – e il castagnaccio, oltre ad una piccola selezione di etichette a marchio Maremma Toscana Doc.

Nello store di Adagio, dove è presente una selezione di prodotti italiani di nicchia, sarà inoltre possibile, per il mese di febbraio, acquistare anche alcune tipicità maremmane.

Adagio è un omaggio a 360° al Made in Italy, un contenitore che raccoglie in sé un bar per colazioni, merende e aperitivi, un piccolo store dove poter acquistare eccellenze gastronomiche e soprattutto un ristorante dove prendono vita anche degustazioni, presentazioni ed eventi pensati per far conoscere da vicino piccole realtà del Bel Paese. L’obiettivo primario di Adagio, infatti, è quello di promuovere e diffondere la biodiversità che rende unica l'Italia. La cantina, pensata anch'essa per illuminare piccole produzioni italiane e che predilige dunque etichette meno note, offre una cinquantina di referenze tra vino e birra. Adagio è in grado di ospitare circa 50 posti a sedere, collocati in un ambiente caldo ed elegante che guarda curioso al passato ed al futuro. Adagio, come suggerisce il nome stesso, è un locale pensato per vivere l'enogastronomia con un andamento lento e sinuoso; uno spazio dove, spesso anche a ritmo di musica, ci si può deliziare con prelibatezze di volta in volta differenti; un luogo che consente di apprezzare la ricchezza che contraddistingue il nostro Bel Paese nell'ottica del buon mangiare e del buon bere.