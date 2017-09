Anche a Firenze il Distinguished Gentleman’s Ride

Il ride di beneficienza dedicato alla ricerca sulla salute maschile attraverso la fondazione Movember

Domenica 24 settembre 2017, più di 70.000 uomini e donne in tutto il mondo indosseranno i loro migliori outfit e in sella di motociclette classic e vintage attraverseranno le strade di oltre 600 città, in 95 Paesi, per contribuire a sensibilizzare e finanziare la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio maschile.

Il Distinguished Gentleman's Ride è un evento globale unico nel mondo delle motociclette che ha raccolto fino ad oggi circa £6 Milioni ($8 Milioni) a favore della ricerca sulla salute maschile attraverso la fondazione Movember. Triumph è lieto di essere per un quinto anno consecutivo il partner motociclistico ufficiale del DGR.

Fondato da Mark Hawwa nel 2012, con una prima edizione a cui presero parte 2.500 signore e signori molto azzimati, l'interesse mondiale è cresciuto sempre più sino a giungere alla quota ad oggi di circa 70.000 motociclisti registrati. Per aumentare l'impatto e l'importanza del DGR, Triumph ha messo in palio 4 nuovissime moto della gamma Bonneville che verranno assegnate ai 4 partecipanti che si saranno distinti per la donazione più alta.

Per celebrare l'edizione di quest'anno Triumph ha realizzato una Special Edition in un pezzo unico della Bonneville T100 battezzata 'The Dapper Bonnie DGR100'. Progettata in collaborazione con Harris Tweed, questa esclusiva custom è caratterizzata da un unico serbatoio in bronzo e da una sella Triumph Harris Tweed, una versione speciale messa in palio esclusivamente ai 10 team che avranno raccolto più fondi sul sito della DGR.