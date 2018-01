A Firenze il centrocampista del Saint-Etienne Loire

Bryan Dabo: "Non vedo l'ora di iniziare"

VIDEO — La Fiorentina conferma di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, è alto 1,86 m. è pesa 81 kg. Dabo vanta una presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche.

Non è invece di un calciatore della Fiorentina il profilo instagram davideastori13, un 'fake', le cui immagini e le frasi riportate non sono riconducibili al capitano della Fiorentina, Davide Astori.