Gli studenti come partner di imprese all'Università di Pisa

A Firenze il Career Day di Soft Strategy il 14 novembre

Più di trenta studenti si sono proposti per sviluppare progetti d'impresa con sette eccellenze italiane. E’ questo il risultato di “Business Plan in Progress”, un progetto promosso dalla professoressa Giovanna Mariani del dipartimento di Economia e Management, nell’ambito corso avanzato di Finanza Aziendale che fa parte della laurea magistrale in Banca, finanza aziendale e mercati finanziari dell’Università di Pisa. Grazie a questa iniziativa, che può contare anche del supporto attivo del dottor Francesco Greggio dello studio RQR & Partners, gli studenti avranno l’opportunità di collaborare attivamente con le imprese per un progetto di planning. I business plan saranno poi discussi il 13 dicembre alla presenza degli stessi imprenditori e del dottor Francesco Giachetti, della Direzione Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna di Intesa Sanpaolo, che offrirà loro la prospettiva del mercato finanziario.

“Quest’anno, anche grazie al fondamentale il contributo organizzativo di Confindustria Livorno Massa Carrara e dell’Unione Industriale Pisana, è cresciuto il numero delle aziende che daranno la possibilità agli studenti di sviluppare un vero business plan, affiancati da manager ed imprenditori d'esperienza”, commenta Giovanna Mariani.

Solo per fare alcuni esempi gli studenti avranno la possibilità di collaborare alla stesura di un business plan con imprese come il Gruppo Onorato Armatori (Matteo Savelli, AD di Toremar), Trelleborg, (con il Managing Director, Ing. Francesco Marano), Thyssenkrupp (con l’Ing. Alessandro Bargellini, AD di Thyssenkrupp Encasa), Family Partners (con l’AD, dott. Enrico Bernini), Kayser (con l’AD, dott. David Zolesi), Pharmanutra (con il CMO and Board Member, dott. Carlo Volpi), Sogese (con il CEO, dott. Andrea Monti).

Ultimo appuntamento con i “Career Days” del Gruppo Soft Strategy, le lezioni in azienda pensate per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, partite il 18 ottobre scorso. Dopo Roma, Napoli, Pisa e Cosenza, l’ultima data di questa edizione è il 14 novembre, presso l’ Università degli Studi di Firenze. Soft Strategy, azienda specializzata nel settore del management consulting e dei servizi Digital, intende offrire così un’opportunità concreta ai giovani che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro: “In un mondo del lavoro incerto come quello di oggi, in modo particolare per i giovani, avere possibilità concrete di conoscere dal vivo e interfacciarsi direttamente con le principali funzioni aziendali è un bel segnale” spiega Antonio Marchese, executive partner di Soft Strategy, “Soprattutto al fine di accelerare le possibilità di impiego”.