A Danzainfiera 2018 c'è voglia di vintage

La XIII edizione dell'evento internazionale sulla danza si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 22 al 25 febbraio 2018

Ballare come facevano i ragazzi dei primi del Novecento e farlo indossando gli abiti giusti e gli accessori a tema, respirando in pista quell'allegria tipica di un tempo passato che attrae ancora tanto intere generazioni. Danzainfiera, per la sua XIII edizione dal 22 al 25 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze, ha deciso di dedicare lezioni ad hoc e vere e proprie rassegne coreografiche alle varie tipologie di balli vintage. Verranno allestite anche piccole vintage room dove fare shopping prima o dopo le esibizioni.

Belle Epoque e “Vintage mania”

Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione di Swingati, Danzainfiera, insieme al gruppo di ballerini The Hoppers, ha deciso di riproporre anche per il 2018 un evento completamente dedicato al mondo swing, il genere musicale e stile di ballo nato alla fine degli anni Venti negli Stati Uniti e divenuto poi il più popolare nell'arco dei due decenni successivi. Impossibile non farsi contagiare dalla febbre del Charleston, oppure scatenarsi con le evoluzioni aeree del Boogie Woogie, divertirsi con il proprio partner durante il Jack'n'Jill, gara di improvvisazione di Lindy Hop sia per principianti che per ballerini esperti, seguita da Showcase con coreografie di coppie e gruppi. Lindy Hop, Lindy Hop Cool Moves Boogie Woogie, Balboa, Jazz Roots, Charleston: tutti i giorni ci saranno lezioni e open class con ottimi insegnanti e musica swing.

Tutta la tap Dance a Dif

Richiestissima tra i ballerini professionisti soprattutto durante le audizioni teatrali è la Tap dance che non a caso si sta diffondendo rapidamente in ogni angolo d'Italia accomunando giovanissimi e senior. Danzainfiera intende celebrarla in modo speciale: per questo Pop Tap Festival, l'evento coreografico interamente dedicato al mondo della tap dance, cambia location. La III edizione si terrà all'interno del prestigioso Padiglione La Ronda, un vero e proprio teatro con un palco allestito per l'occasione in modo da esaltare il suono delle claquettes, dove si esibiranno solisti, duo, trio, gruppi ed eccezionali formazioni in tutti gli stili di questa disciplina: hoofer, theater, street, fusion, roller, sand, clogg. Imperdibili le esibizioni e lezioni di professionisti italiani come i D’Angelo Bros, sette volte campioni del mondo e uno stage con il quattro volte campione del mondo Aleksandr Ostanin.

Non chiamatelo solo Burlesque!

Per chi volesse aggiungere al vintage una nota di sensualità e di ironia c'è il Burlesque Contest, l'evento più esilarante dell'anno in cui una giuria assegnerà premi per ciascuna delle tre categorie in programma: classico new, comico e, new entry di quest'anno, il fantasy. Saranno valutate la tecnica, l'interpretazione musicale, la creatività e l'abbigliamento. In palio: borse di studio e inviti a festival coreografici. Sono dedicate prorpio a tutti le lezioni di burlesque. Unica regola: piacersi! La docente Dee Amante terrà una lezione sui tacchi dove danza, teatro e seduzione si fonderanno, dando vita a una miscela coinvolgente e accattivante. Aperta a donne e uomini di tutte le età è la lezione di Comic-Burlesque con Molly May, la ballerina esplosiva che con il suo gruppo di ballerine Mollette ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Lo scopo del comic-burlesque sarà quello di trovare un proprio modo creativo, spassoso, di mettersi in gioco. Tacchi e un piccolo ventaglio saranno invece gli unici accessori indispensabili per la lezione tenuta da Lady Kant.