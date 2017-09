A Cortona tutti pazzi per il cioccolato artigianale

Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini nell’evento organizzato da ChocoMoments

Choco Cortona - la festa del cioccolato artigianale organizzata da ChocoMoments con il patrocinio del Comune di Cortona - festeggia la sua quinta edizione con tre giorni di eventi golosi durante i quali esploderà la voglia di cioccolato di grandi e piccini. Dal 15 al 17 settembre Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli faranno da teatro all’appuntamento più goloso e dolce dell’anno che con la mostra mercato con stand sempre aperti dalle 10.00 alle 24.00 accontenterà anche i palati più raffinati con un nuovo assortimento di tavolette e barrette ripiene, aromatizzate e monorigine, fondenti e al latte, e una nuova selezione di praline tutte da scoprire. Tornano anche sui banchi, le deliziose creme spalmabili, i liquori al cioccolato e le sculture e raffinate creazioni della squadra dei maestri cioccolatieri Chocomoments. Con Choco Cortona torna anche la Fabbrica del Cioccolato la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational, dove si svolgeranno cooking show, degustazioni. lezioni per adulti e laboratori per bambini. Ad aprire gli eventi speciali dell’edizione 2017 di Choco Cortona sarà lo spettacolo di Danza e Ballo a cura di ASD Dance Academy 2, Associazione culturale danza ssd, Dancing’ forever di Maurizio e Silvana e Fame Star Academy in programma in Piazza Signorelli, venerdì 15 settembre alle ore 21.00; sabato e domenica alle 15.00 presso la Fabbrica del Cioccolato in Piazza Garibaldi ci aspettano gli speciali cooking show a cura del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone: E nello specifico sabato sarà realizzata una pralina speciale, un omaggio alle eccellenze gastronomiche di Cortona, con un ingrediente tipico a sorpresa. Domenica torna l’appuntamento con la sacher, di cui scopriremo i segreti. Domenica alle 18.00 invece gran finale con la realizzazione in presa diretta di una tavoletta da guinness lunga 15 metri. Torna anche “Cioccolato &...” la degustazione di pregiati cioccolati monorgine, provenienti dalle migliori piantagioni di cacao del mondo prevista venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00 (costo € 10). Per i più piccoli c’è lo spazio Baby Ciok aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).