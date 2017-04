A CiocoSi 2017 bambini protagonisti

Domani i più piccoli potranno realizzare cioccolatini e lavoretti con il cioccolato con tutte le attrezzature necessarie

SUCCEDE A SIENA — E’ tutto pronto in Piazza del Campo per la VI edizione di CiocoSì. I produttori di cioccolato artigianale sono arrivati oggi a Siena, da tutta Italia, per partecipare alla più importante tappa del tour Chocomoment, in una delle città e piazze più belle del mondo. La mostra-mercato aperta martedì dalle 10.00 alle 21.00, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 24.00 promette di stupire anche i meno golosi.

Ma i veri protagonisti saranno i più piccoli. Domani, dalle 15.30 alle 17.30 c’è Baby Ciock, il laboratorio per bambini dove fanciulli e fanciulle potranno cimentarsi nella realizzazione di cioccolatini e lavoretti con il cioccolato con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione del cioccolato (durata 20 minuti. Costo 5 euro. Info e prenotazioni:giancarlo.maestrone@gmail.com).

E proprio domani, nella giornata di apertura (martedì 28 alle 12.30) presso la Fabbrica del Cioccolato, ci sarà il taglio del nastro con l’assessore al turismo Sonia Pallai che vestirà i panni del maestro cioccolatiere realizzando cioccolatini in presa diretta. Presenti anche i bambini della Scuola Pascoli che partecipano ai laboratori didattici gratuiti destinati alle scuole. Nel pomeriggio alle 15.00 è previsto il cooking show del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone su “Come nasce una sacher” e alle 18.00 c’è grande attesa per il cooking show a cura di The International Chef Academy of Tuscany Show.

CiocoSi 2017 è un evento promosso dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzato da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport, Siena C-Way.