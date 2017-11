A cena con "La Gazza"

Venerdì 17 Novembre alle ore 20.30, incontro con cena e live-show a cura di Sara Gazzini al Circolo La Rondinella del Torrino

Venerdì s’esce è il ciclo di cene a tema con presentazioni, incontri e live show di alcune delle pagine Facebook più seguite d’Italia che si svolgeranno il venerdì sera presso i locali della storica struttura del Torrino di Santa Rosa.

"La Gazza" Sara Gazzini nata a Firenze nel 1976, lavora in banca. Un ex marito, due figli, un cane e un gatto. Ironica, impulsiva, irriverente, ama scrivere ed è molto seguita online sui social (oltre 100.000 fans) ed è uscito il 5 Ottobre in libreria con il suo primo romanzo, "C'è chi dice di volerti bene" edito da HarperCollins Italia, nato proprio dalle sue pagine social.

E' la storia di otto perfette sconosciute che si ritrovano in un seminterrato per confidarsi: sono le “Anonymous lovers”.

Le innamorate anonime sono tutte dipendenti da un like sulla pagina Facebook, da una spunta blu di Whatsapp, da una chiamata che non arriva, dal cellulare che pare sempre troppo silenzioso. La presentazione del libro con firma copie sarà preceduta da una cena a base di pesce con il seguente menù:

Insalata di calamari, paccheri alla gallinella, gamberoni alla fiamma e dessert

Per info e prenotazioni entro il 16/11:

venerdisesce@gmail.com oppure al 329/3811456