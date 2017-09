A Bagno Vignoni "I colori del libro"

Incontri d'autore e mostra mercato attorno alla vasca termale

Venti incontri d’autore in un piccolo borgo della Valdorcia riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti. È “I Colori del Libro”, la kermesse letteraria in programma sabato 23 e domenica 24 settembre attorno alla vasca di Bagno Vignoni. Si parlerà di Antonio Tabucchi e subito dopo di Charlie Parker, di pellegrinaggi ma anche di storia e di territorio. Tutto in due giorni intorno a una delle vasche termali più celebri d’Italia (In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Pieve di San Giovanni a Bagno Vignoni).

Oltre gli incontri, i visitatori potranno consultare e acquistare oltre mille titoli grazie alla Mostra mercato del libro usato, antico e d’occasione con i banchi di espositori provenienti da tutta Italia (sabato orario 10-23; domenica 10-21). La rassegna, voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it, vuole essere occasione di valorizzazione della editoria indipendente toscana, e molto spazio sarà dato ad autori e case editrici toscane.

Il programma di sabato – Apre il ciclo di incontri d’autore alle 15.00 Piergiorgio Zotti con “Storie e leggende dal Medioevo” (Edizioni Effigi) a cui seguirà alle ore 15,30 un incontro tutto in rosa con le scrittrici della collana “Strade bianche” Alessandra Cotoloni, Marina Berti, Letizia Lusini (Betti Editrice). Alle ore 16 sarà Maria Rosaria Perilli a parlare di viaggicon il suo “Viaggio a Firenze di William Shakespeare” (Nardini Editore), e alle ore 16,30 Elena Torre presenterà al pubblico il suo nuovo thriller “Il mistero delle antiche rotte” (Cairo Editore). A seguire (ore 17) Mirko Tondi e il suo “Istruzioni di fuga per principianti” (CaffèOrchidea) e alle ore 17,30 Paolo Di Paolo e Michela Monferrini presenteranno il loro “Cercando Tabucchi” (PostCart Edizioni). Alle 18 sarà il giornalista de “Il Corriere della Sera” Roberto Perrone a presentare il suo “La seconda vita di Annibale Canessa” (Rizzoli). Alle ore 18,30 incontro con Giampaolo Simi e “La ragazza sbagliata” (Sellerio Editore) e alle ore 19 Matteo Caccia presenterà “Il silenzio coprì le sue tracce” (Baldini & Castoldi). A concludere la prima giornata de “I Colori del Libro” sarà il reading “Storie di naufragi e utopie” tratto da “Cuore di Giglio”, il libro di Michele Taddeiche racconta i tre anni del naufragio, rotazione e rimozione della Costa Concordia dall’Isola del Giglio. Ad accompagnare l’autore con canti e musiche popolari saranno la cantante folk Giuditta Scorcelletti e il chitarristaAlessandro Bongi.

Il programma di domenica – Alle ore 11 sarà Antonella Zagaroli ad aprire il ciclo di incontri presentando il suo libro“VIS. Inediti e rivisitazioni” (Rupe Mutevole Edizioni), a cui seguirà alle ore 11,30 Marco Invernizzi e il suo “Errare è umano. Il giro del mondo in bicicletta”. Nel pomeriggio alle ore 15 Carlo Lagaluppi presenterà il suo “La morte viene dal passato” (Alter Ego Edizioni); alle ore 15,30 appuntamento con Marialuisa Bianchi e “Ekaterina. Una schiava russa nella Firenze dei Medici” (End Edizioni). Alle ore 16 Mirko Manetti con “Facevo prima col treno” (Ibiskos Editrice Risolo) a cui seguirà alle ore 17 l’incontro con Susanna Cressati e Simone Siliani e il loro libro- biografia “Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente” (Maschietto Editore). Alle ore 17,30 spazio alla storia con Duccio Balestracci e “La battaglia di Montaperti” (Editori Laterza); alle ore 18 Alessandro Agostinellipresenterà la biografia di Charlie Parker “Benedetti da Parker” (Cairo Editore). Alle ore 18,30 Diego Fontana con “Sui passi di Francesco” (Ediciclo Editore) e gran finale alle ore 19 con Simone Cristicchi che presenterà “Il secondo figlio di Dio” (Mondadori) dedicato alla figura del santo dell’Amiata Davide Lazzaretti.

Gli altri appuntamenti - A far da cornice agli incontri d’autore sarà sabato 23 e domenica 24 settembre alle ore 16 l’appuntamento con “Nati per leggere”,letture all’aperto per bambini e adulti e laboratorio didattico-creativo per la costruzione di un piccolo libro. Domenica 24 settembre, inoltre, alle ore 16,30 è in programma l’incontro in ricordo di Tiziano Papini, fondatore della biblioteca di San Quirico d’Orcia. Nell’occasione sarà presentata una targa in suo onore.