QuattroChiacchereCon...

Intervista a Lucia Poli per Nove da Firenze

In occasione dello spettacolo L’INTRUSA in scena al Teatro di Rifredi, Nove da Firenze ha avuto l'onore di poter intervistare una GRANDE del teatro, la signora della scena italiana... Lucia Poli.

Nell'intervista l'attrice fiorentina, o meglio di Rifredi, con tutta la sua eleganza e semplicità risponde alle nostre domande sul teatro, sulla sua vita e sul suo futuro raccontandoci splendidi aneddoti e parlandoci di Paolo!

La ringraziamo e speriamo di ritrovarla al più presto, per ora, da mercoledì 7 a domenica 11 Dicembre sarà in scena come interprete dello spettacolo " l'Intrusa " e " È una bella giornata di pioggia ".

I due spettacoli che mixano una verve comica ad una più raffinata ironia satirica sono legati tra loro da un filo conduttore, quel senso d' insofferenza che si prova nei confronti della propria vita.

Non vogliamo svelarvi altro... vi auguriamo una buona visione degli spettacoli!

Biografia:

Lucia Poli è un'attrice italiana, sorella di Paolo Poli nonché madre del musicista Andrea Farri, quest'ultimo compositore di colonne sonore cinematografiche.

Iniziò la sua attività nel 1970 con il teatro per ragazzi, e successivamente con testi per la radio e la televisione.

Poco dopo seguì anche il suo debutto in teatro, dove affianca il già famoso fratello Paolo in Femminilità (1972), giocando in un ambivalente scambio di ruoli.

A metà del decennio si mette in proprio, scrivendo i suoi testi e interpretando un suo personalissimo stile teatrale, sempre contraddistinto da una verve comica, ironica e satirica molto raffinata.

