Nell’ufficio postale di via Alamanni l’iniziativa

Poste Italiane ha presentato stamane nell’ufficio postale multietnico di Via Alamanni l’iniziativa “Poste People, il mondo a portata di mano per i nuovi italiani”, realizzata in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.

La pubblicazione è una panoramica sull’offerta di prodotti e servizi di Poste Italiane raccontati attraverso l’esperienza della clientela straniera e degli operatori che lavorano nei 23 Uffici Postali con sportelli multilingua presenti sul territorio nazionale.

Poste People è insieme anche un progetto che Poste Italiane si è impegnata a realizzare per incontrare e accogliere i “nuovi connazionali”, quei cittadini provenienti da Paesi stranieri che arrivano nel nostro Paese con l’intento di inserirsi nel nostro tessuto sociale.

Accoglienza, integrazione, prossimità, dialogo, sono le parole chiave che Poste Italiane, la più grande infrastruttura di servizi in Italia, intende “pubblicare per iscritto e tradurre” nel volume con l’impegno di migliorare la qualità di vita delle persone. Poste Italiane, dunque, come luogo amico, che comprende le esigenze dei propri interlocutori e si fa motore di inclusione sociale, offrendo servizi e prodotti in linea con le esigenze dei cittadini.

Pubblicato in italiano ed inglese, il volume “Poste People” è disponibile anche in formato elettronico sul sito www.poste.it e consente attraverso il QR code di essere letto in arabo, cinese, filippino, francese, polacco, spagnolo ed ucraino.

Il volume è stato presentato dal Responsabile di Poste Italiane dei Rapporti con le Associazioni dei Consumatori, dott. Romolo Giacani, insieme al Responsabile Filiale di Firenze, dott. Massimiliano Perazzetti, ai Rappresentanti delle Associazioni territoriali ospiti dell’iniziativa: Adiconsum, Federconsumatori, Adoc, Casa del Consumatore, Adusbef, Assoutenti, Movimento Difesa del Cittadino ed Unione Nazionale Consumatori.

Nell’ufficio postale multietnico di Via Alamanni è presente personale in grado di fornire assistenza alla clientela straniera in inglese, francese e spagnolo. Tra le principali richieste la gestione del risparmio, l’invio di corrispondenza e pacchi, il servizio di money transfer e le offerte di telefonia mobile e di polizze assicurative.

L’ufficio postale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05, il sabato dalle 08:20 alle 12:35.