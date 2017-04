81° Mostra Internazionale dell’Artigianato: un’edizione formato pop

Un’edizione speciale e dinamica, all’ insegna del pop è quella che attende i visitatori dal 22 aprile al 1 maggio alla Fortezza da Basso per l’81° Mostra Internazionale dell’Artigianato, la prima fiera dell’artigianato certificata in Italia, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni ed associazioni di categoria.

Una fiera che accorda voci differenti, una girandola intrigante e coloratissima di iniziative collaterali e spettacoli, un viaggio alle radici della creatività, un’infinita varietà di proposte artigianali, dimostrazioni dal vivo, tessere di un mosaico in movimento messe in campo dagli oltre 800 espositori provenienti da ogni angolo d’Italia e da 50 paesi esteri, con gli STATI UNITI a fare la parte del leone come paese Ospite d’Onore.

E sarà una mostra da tutto esaurito per chi desideri trascorrere del tempo in mezzo ad un’infinita varietà di creazioni artigianali fra i mestieri tradizionali e il futuribile dell’artigianato 4.0, godendosi mille prelibatezze del palato fra golosità regionali e di paesi esteri o le 1000 e più coccole della sezione Bellezza e Benessere.A fianco dei settori tradizionali l’edizione n.81 gioca la carta di nuove aree espositive come Design Space: home decor. Graphic & interior design con la partecipazione di artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori che metteranno in scena nuovi prodotti con soluzioni a metà fra tradizione, estetica, ricerca e sperimentazione, che possono rendere unici e innovativi gli spazi abitativi.



Bellezza e Benessere sarà ancora una volta la vetrina dell’estetica e cosmesi artigianale con trattamenti viso-corpo, percorsi benessere, consigli personalizzati e coccole a volontà. Sul fronte del FOOD ritorna, dopo il grande successo delle passate edizioni, Le delizie di Leonardo – Festival pop dell’enogastronomia, il salotto del ‘buon gusto’ capitanato dal celebre enogastronomo fiorentino Leonardo Romanelli con un programma giornaliero ricco di eventi e show cooking con la partecipazione di celebri chef della ristorazione toscana. Per i più golosi una sosta è d’obbligo al Laboratorio del Gelato artigianale lo spazio alla Palazzina Lorenese per gustare e degustare tutti gli abbinamenti più sfiziosi del miglior gelato artigianale all’ italiana.

Rendez-vous Vintage in Fortezza è la sezione della mostra in omaggio all’affascinante mondo del vintage con oggetti di design e capi e accessori di abbigliamento.



Il settore del riciclo, del riuso creativo e eco-design sarà rappresentato nell’area T-Riciclo Green Market, mentre Mani Creative è lo spazio interamente dedicato ai giovani artigiani. In mostra pezzi unici creati in vari materiali, frutto della fantasia e della passione incondizionata per la manualità. All’interno dello spazio di Visioni, la sezione dedicata all’ artigianato di innovazione e di design, l’edizione 2017 ospita le due iniziative: Artigiani del Lazio e Spazio Officina Creativa.

Se l’artigianato on the road degli USA al piano inferiore del Padiglione Spadolini occuperà il posto d’onore fra gli oltre 50 paesi esteri rappresentati, nei locali della Palazzina Lorenese verrà allestita l’esposizione di artigianato artistico I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno, realizzata a cura delle Federazioni Artistiche di Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo in collaborazione con Firenze Fiera. In mostra 200 manufatti prodotti nelle botteghe d’arte del territorio aretino con dimostrazioni live dei mestieri di arti applicate.



All’interno della kermesse commerciale sono ospitati, in segno di solidarietà, a titolo gratuito alcuni artigiani provenienti dai centri terremotati del centro Italia.



Fra le varie iniziative che allieteranno il pubblico, da non perdere il Villaggio marocchino dove poter ammirare il suk con i suoi artigiani, il ristorante marocchino, il salon del tè. Lo spazio sarà animato con un calendario giornaliero di spettacoli e show folcloristici.



Sul fronte dell’internazionalizzazione l’edizione 2017 allunga il passo con Italian Crafts Accents la tre giorni B2B (26, 27 e 28 aprile) promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con Artex con il supporto della Regione Toscana, per la promozione delle imprese italiane del settore artigianato artistico sui mercati esteri. Presenti buyer provenienti dagli Stati Uniti con i quali le imprese italiane potranno consolidare o avviare la propria presenza sul mercato. In programma tutti i giorni laboratori e dimostrazioni dal vivo.



Biglietto d’ingresso:

Intero:

Festivi e prefestivi: € 6,00

Feriali: € 4,00

Feriali 2 ingressi: € 6,00



Convenzionati:

Ridotto:

Festivi e prefestivi € 4,00

Feriali: € 2,50



INFO: www.mostrartigianato.it – info@mostrartigianato.it

