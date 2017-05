70 anni di outdoor advertising per le strade fiorentine

Stasera il compleanno di Silvaneon, la storica azienda

Silvaneon, storica azienda fiorentina dell’outdoor advertising, celebra oggi il 70esimo anniversario di attività con uno speciale evento nella prestigiosa cornice della Stazione Leopolda di Firenze. Parteciperanno all’evento circa 170 invitati tra cui alcuni tra i più importanti partner con i quali ha collaborato in questi anni: aziende italiane ed estere, centri media, agenzie di comunicazione e autorità. Nel corso della serata Riccardo Martellini, Presidente di Silvaneon, riceverà dal Sindaco di Firenze Dario Nardella un importante riconoscimento in virtù del valore storico rappresentato dall'azienda da lui guidata.

Sono trascorsi 70 anni da quando il Cav. Alessandro Martellini, con l’aiuto del figlio Serafino, fondò Silvaneon a Firenze, il 31 maggio 1947. A testimonianza dei primi anni di vita della società fiorentina, ancora oggi si può ammirare la storica insegna “Martini” presente fin dal 1950 a Firenze.

In pochi anni Silvaneon dà vita al primo vero esempio di “pubblicità esterna” con la realizzazione di impianti pubblicitari di grandi dimensioni, utilizzando le tecniche più innovative come le insegne luminose al neon, per aziende storiche come Motta, Campari, Fernet Branca e Fiat, e diventa ben presto uno delle più importanti concessionarie sul territorio nazionale.

Riccardo Martellini, rappresentante della terza generazione della famiglia, nel 1987 diventa Presidente di Silvaneon e, grazie ad una logica imprenditoriale più aperta e all’avanguardia, nel rispetto dei valori aziendali passati di generazione in generazione, attua un profondo rinnovamento strutturale. Il suo contribuito porterà l’azienda ad adeguarsi alla crisi che ha colpito il mercato pubblicitario a partire dal 2000, attraverso l’utilizzo di nuovi formati come i maxi teli traforati installati sui cantieri nelle zone più trafficate delle grandi città. Silvaneon viene così proiettata nel nuovo Millennio diventando una delle prime concessionarie in Italia ad aver compreso l’importanza del rispetto dell’ambiente e del territorio e a distinguersi per la cura del paesaggio e dell’arredo urbano.

Dopo 70 anni di attività, Silvaneon rappresenta ancora oggi un esempio di modernità coniugata alla storia ed alla tradizione, e può vantare collaborazioni con alcuni tra i più importanti brand della moda, del lifestyle e del lusso nazionali e internazionali come Martini, Bulgari, Armani, Samsung, Guess, Roberto Cavalli, Michael Kors e tanti altri.