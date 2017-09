Ovviamente con sosta a Firenze.

È estate, ossia il periodo perfetto per fare il viaggio in auto che tanto desideri. Prima di partire all’avventura però assicurati di avere tutto il necessario; vediamo insieme quali sono le cose essenziali da portare in questo viaggio in auto alla scoperta dell’Arabia Saudita.

L’app che ti indica il posto migliore dove fare rifornimento

Porprio così, hai capito bene. Quando sei in viaggio ti trovi in posti sconosciuti, perciò è naturale che tu non sappia dove fare rifornimento e quale sia il posto più conveniente per farlo. Per questa ragione sono nate delle applicazioni che ti indicano il posto migliore dove fare rifornimento di carburante e il prezzo a cui puoi farlo.

Il porta telefono adatto alla tua vettura

Quando guidi, a meggio ragione quando sei in viaggio da giorni, non devi avere alcun tipo di distazione. Ecco perché è particolarmente consigliato avere un buon porta telefono nella propria macchina; in questo modo potrete seguire il vostro navigator in totale tranquillità e senza alcuna preoccupazione.

Riporre in auto un kit di emergenza

Quando affrontate un viaggio di molti chilometri, non potete sapere cosa succederà lungo la strada. Potrebbe accadervi ogni tipo di emergenza, per questo motive dovete essere pronti ad ogni situazione con un kit adeguato.

Mettete in auto un frigorifero portatile

Nel corso di un viaggio capita spesso di avere sete o fame. Per questa ragione dovete essere pronti per ogni evenienza, altrimenti sarete costretti a fermarvi a tutti gli autogrill che incontrerete lungo la strada, sperando di incontrarne!

Selezionare una corretta playlist

Durante un viaggio, si sa, la compagnia è tutto; a maggior ragione lo è in un viaggio in auto. Putroppo però arriverà il fatidico momento in cui tutti dormiranno e sarete voi i soli svegli; proprio a quell punto diverrà fondamentale la vostra playlist. Essa sarà la sola a tenervi compagnia per tutta la durata del tragitto.

Portare film e libri per bambini

Quando si viaggia con la prole bisogna pensare anche a come tenerla occupata per gran parte del viaggio, altrimenti si rischiano pianti isterici e grandi litigate. Se invece porterete con voi il giusto intrattenimento non avrete alcun tipo di problema; I bambini saranno impegnati con I loro passatempi e voi non avrete “seccature”.

Assicurarvi che la vostra auto disponga di un caricature USB

I viaggi in auto sono lunghi e, talvolta, pericolosi; perciò è importante avere sempre il telefono carico di batteria. In tal caso, se dovesse essere necessario richiedere aiuto, potrete farlo senza alcun tipo di problema.

