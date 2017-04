69° Viareggio Cup. La prima volta del Sassuolo. Fonte: Repubblica.it

fonte: Lapresse

La formazione emiliana conquista per la prima volta il torneo internazionale giovanile per squadre Primavera superando 6-4 dopo i penalty quella toscana, alla quarta finale persa. Adjapong sblocca per i neroverdi, gli azzurri ribaltano con Zini e Manicone poi il 2-2 di Samacca. (fonte: Repubblica.it)

VIAREGGIO – E’ il Sassuolo a conquistare la 69esima edizione della Viareggio Cup, tradizionale torneo giovanile internazionale per formazioni Primavera: nella finale andata in scena allo stadio dei Pini la squadra emiliana ha prevalso per 6-4 ai rigori sull’Empoli dopo che i tempi regolamentari e poi pure quelli supplementari si erano chiusi sul 2-2. E’ la prima volta che il club neroverde vince la Viareggio Cup, portandosi a casa il Burlamacco, simbolo della manifestazione, mentre per i toscani si tratta della quarta finale persa al “Viareggio”. Parziale consolazione il premio speciale assegnato a Traore dagli organizzatori quale giocatore più giovane della finale. ADJAPONG SBLOCCA, POI L’UNO-DUE EMPOLESE E IL 2-2 DI SAMACCA – La gara si sblocca al 13, quando Adjapong, lasciato incredibilmente solo, controlla col petto e infila Giacomel con un rasoterra che vale l’1-0 per il Sassuolo. La formazione allenata da Alessandro Dal Canto, che da giocatore aveva vinto il ‘Viareggio’nel 1994 con la Juventus, ha però la forza di ribaltare tutto, pareggiando al 21’ con Zini, al termine di una travolgente azione personale, e poi portandosi sul 2-1 prima dell’intervallo con Manicone. A poco più di una decina di minuti dal termine, però, gli emiliani, guidati da Paolo Mandelli, a sua volta da calciatore vincitore con l’Inter nel 1986, trovano il 2-2 con un’incornata di Samacca su traversone da sinistra di Pierini. FATALI GLI ERRORI DAL DISCHETTO DI DAMIANI E PEJOVIC – Il risultato non cambia più, anche perché le due squadre sono stanchissime e l’esito è affidato ai tiri dal dischetto, dove fatali all’Empoli sono gli errori di Damiani e Pejovic, che fanno esplodere la gioia dei neroverdi per una prima volta indimenticabile.

