Asciano: cinque mila turisti per il tartufo bianco e le ricette di chef stellati

Ieri il centro storico invaso da visitatori grazie alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

Turisti invadono Asciano alla scoperta del tartufo bianco delle Crete Senesi e dei segreti in cucina di alcuni degli chef stellati d’Italia. Oltre 5mila le presenze registrate sabato 10 dicembre nel paese del Garbo per la giornata clou della mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi. Un'affluenza aldilà di ogni aspettativa grazie al treno natura, alle tante iniziative in programma, al Mercato de’ Ghiotti e ai cooking show negli angoli più suggestivi di Asciano con gli chef stellati Claudio Sadler, Paolo Gramaglia, Silvia Baracchi, Emiliano Rossi, Giancarlo Morelli e Gianluca Fusto.

Il gran finale di giornata ha visto nuovamente gli chef stellati cimentarsi in una cena di gala con oltre 200 persone a tavola che hanno potuto assistere anche al sodalizio speciale con il Gallo Nero che nel suo 300esimo anniversario ha scelto di festeggiare con abbinamenti unici Vino Chianti Classico del comprensorio di Castelnuovo Berardenga e Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Nel corso della serata è stato consegnato al celebre critico enogastronomico Luigi Cremona il premio Tartufo Bianco delle Crete Senesi.

La manifestazione è organizzata da Comune di Asciano, Pro Loco, Associazione Tartufai del Garbo e Terretrusche con il contributo di Banca Cras Credito Cooperativo Toscano-Siena, Estra, Sei Toscana, Sangiovanni Terme Rapolano, Habitat e Veneta Cucine.