​5 consigli per aumentare velocemente il proprio livello di inglese

Conoscere l’inglese oggi è una competenza chiave sia per il mondo del lavoro che per una questione personale.

Apprendere una lingua non è certo una cosa facile, però le cose importanti quasi sempre non lo sono, ma lo sforzo è ampiamente ripagato dal poter orgogliosamente aggiungere al curriculum che si disponi di un livello alto di conoscenza della lingua inglese.

Tramite questi pratici consigli potrai aggiungere alle tue lezioni d’inglese degli strumenti che ti saranno utilissimi per fare pratica con la lingua. Prima, però, è necessario scegliere il miglior corso di inglese a Firenze.

Un poco, tutti i giorni

La cosa più importante è fare lo sforzo di studiare e memorizzare ogni giorno una cosa nuova. Bastano anche solo una decina di minuti, ma l’impegno deve essere costante. Può essere d’aiuto motivarsi pensando agli obiettivi che si vogliono raggiungere e alle motivazioni che ci spingono a studiare.

Tecnologia e divertimento in inglese

L’utilizzo della tecnologia è ormai alla base della nostra vita. Un trucco molto semplice è quello di cambiare la lingua del tuo telefono e del tuo computer in quella inglese così da essere costretto a imparare parole e frasi facilitato dall’uso delle icone. Inoltre puoi scaricare molte applicazioni che propongono giochi, esercizi di pronuncia e tanto altro, utili anche per non sprecare i momenti morti o di attesa quando si è fuori casa. Divertente è anche la visione di film e serie TV in inglese, all’inizio sembra difficile, ma è uno dei migliori allenamenti che puoi sfruttare per migliorare il livello linguistico.

Trova un amico di penna

Esistono moltissimi siti Internet e gruppi Facebook dove è possibile incontrare persone che vogliono approfondire la lingua scrivendo tramite chat. In passato esisteva il famoso amico di penna che spesso lo si poteva conoscere grazie alle lezioni d'inglese o se si frequentava una scuola d'inglese. Si iniziava una corrispondenza letteraria, che però non era molto agevole, per praticare la scrittura della lingua. Oggi basta andare in un gruppo d'intercambio di una qualsiasi città e trovare gente disposta a scrivere e conversare in inglese.

Viaggia in un posto dove si parla inglese

Bisogna avere il tempo e la possibilità, ma trascorrere più tempo possibile all’estero è sicuramente una delle soluzioni più efficaci per imparare una lingua. Una volta atterrati nella in una nuova città vi costringerà a lasciarvi andare, a parlare, a comunicare. Ciò comporta un allenamento costante quasi 24 ore su 24 che vi aiuterà tantissimo a migliorare la lingua. Esiste una scuola di inglese a Firenze che in certi periodi dell’anno offre un viaggio A/R in una capitale europea a scelta a chi si iscrive ai corsi.

Inizia a scrivere un diario solo in inglese.

L'idea sarebbe quella di registrare i pensieri della giornata in inglese riportandoli su di un foglio scritto. L’esercizio di scrittura è fondamentale per capire i propri limiti e i propri progressi e per migliorare costantemente. Il trucco per non bloccarsi quando non si sa come dire qualcosa è provare a riformularsi in testa i concetti con parole più semplici e frasi brevissime, che saranno più smeplici da tradurre.