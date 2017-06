38° Festival La Versiliana

Due mesi interi di spettacolo, 59 giorni di programmazione ininterrotta. Dai big della musica leggera alle più popolari band giovanili, dalla prosa con i grandi classici e il teatro d’autore, dalla danza al cabaret, dagli show più divertenti alla dance music.

il Festival della Versiliana si presenta al pubblico con il cartellone più ricco e lungo della sua storia.

Tra le novità il “Caffè”- Chantant e le proiezioni cinematografiche all’aperto dedicate ai ragazzi e alle famiglie. Tantissimi i grandi nomi in cartellone.

Sarà di certo il cartellone più lungo e vasto che il Festival della Versiliana consegnerà agli annali. Due mesi di programmazione ininterrotta, 59 serate di spettacolo a misura di famiglia e il debutto della nuova formula dei “Caffè

Chantant” che - rifacendosi ai celebri Cafè-Chantant parigini - faranno della Versiliana un luogo sempre animato e piacevole dove potersi intrattenere ogni sera. E’ su queste basi e in accordo con le indicazioni del Presidente della Fondazione Piero di Lorenzo che Massimiliano Simoni, direttore artistico della Versiliana, ha confezionato il cartellone di spettacoli per l’edizione n. 38 del Festival : un programma di largo respiro che abbraccia ogni genere di spettacolo.

Un festival “formato famiglia” che farà della Versiliana un luogo dove trovare ogni sera qualcosa di gradevole, accattivante e di qualità.

Il cartellone – promosso e organizzato da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il prezioso supporto della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – è costellato di tantissimi grandi nomi dello spettacolo tra cui ( in ordine cronologico e solo per citarne alcuni): Dario Ballantini ( 8 agosto) ; Barbara De Rossi e Francesco Branchetti ( 9 luglio); Anna Mazzamauro ( 12 luglio); Vittorio Sgarbi ( 13 luglio e 16 agosto); Serena Autieri ( 22 luglio); Massimo Dapporto ( 23 luglio); Debora Caprioglio ( 6 e 26 luglio) Massimo Lopez e Tullio Solenghi ( 29 luglio); Paolo Ruffini ( 10 agosto); Paola Turci (11 agosto); The Kolors ( 12 agosto); Fiorella Mannoia ( 13 agosto); Umberto Tozzi ( 17 agosto); Morgan e Gile Bae ( 18 agosto); Cristiano De Andrè ( 19 agosto).



“Non posso che essere orgoglioso del lavoro fatto – commenta il presidente della

Fondazione Versiliana Piero Di Lorenzo. Insieme al Consiglio di Gestione e al Comune di Pietrasanta abbiamo dovuto affrontare una situazione economica difficile e impegnarci in uno sforzo importante per risanare i conti della Fondazione. Questo però è quel che oggi ci consente di poter presentare un programma così ricco.

L’impegno da qui in poi sarà quello di proseguire nella rotta del contenimento dei costi, vigilando in maniera costante e serrata sulle spese.“

Tra le novità spiccano - come accennato - Caffè- Chantant ( 24 spettacoli) : “E’ un nuovo progetto – spiega Massimiliano Simoni, direttore artistico del Festival - che ho pensato con l'obiettivo di rinnovare la formula della Versiliana. Sullo stile dei settecenteschi Cafè Chantant degli ambienti parigini, accenderemo i riflettori presso lo spazio Caffè in orario serale con spettacoli di cabaret e comici. Qui sarà possibile ritrovarsi , tra un aperitivo, un appetizer o una vera e propria cena a lume di candela, per passare una serata e godersi uno spettacolo. Lo stesso spazio sarà però anche sede di veri e propri spettacoli di prosa d'autore e reading.

“ Oltre al cabaret e alla musica dei Caffè Chantant faranno infatti parte

anche gli spettacoli del ciclo “Intrighi, Musica e Passioni alla Versiliana”, progetto a cura dell'Associazione Teatro per diretta da Fausto Costantini e nato da un'idea di Massimiliano Simoni.

Di questo progetto fanno parte 13 eventi, (teatro, canzone, commedia e danza), per ritrovare, nello scenario del Parco della Versiliana, e nel suo ridotto, il Caffè Chantant, gli intrighi, la musica e le grandi passioni che hanno segnato la vita dell’uomo e la sua formazione culturale ed emozionale.

Vicende umane, che hanno toccato tanti di noi,riportate sulla scena da attori e personaggi contemporanei per una miscellanea di emozioni ; Il tutto alternando momenti di grande letteratura, riflessione, dramma e forti ilarità, senza escludere i bambini che troveranno anche loro soddisfazione nello spettacolo “Il Principe Piccino” di Paolo Ruffini.



Novità dell'edizione 2017 saranno anche due cicli di proiezioni cinematografiche

all'aperto – realizzati in collaborazione con Apuania Cine Service. In apertura e chiusura di stagione, si terranno un totale di 6 serate con animazioni e con le proiezioni di film di animazione Disney. (3, 4 e 5 luglio : Il libro della giungla (2016); Into the woods (2015); Cenerentola (2015) / 28- 29 e 30 agosto Maleficient – Il segreto della bella addormentata (2014); Frozen – Il regno di ghiaccio (2013);. Alice in Wonderland (Tim Burton 2010).

Una novità di sicuro richiamo per bambini, per i ragazzi e per le famiglie” L'intenzione - prosegue Simoni - è infatti proprio quella di fare della Versiliana un luogo da vivere a 360°, un festival a misura di famiglia, per tutti i gusti e che abbracci tutti i generi.”



“Il cartellone 2017 – spiega ancora Massimiliano Simoni – è senza dubbio un cartellone virtuoso: mettere insieme così tanti spettacoli, così tante proposte con un contenimento dei costi è stata un'impresa non facile, ma nel rispetto del budget complessivo che è stato fissato dal CDA della Fondazione in 100.000 Euro, siamo riusciti a confezionare un programma di tutto rispetto grazie ad accordi e partnership con i maggiori imprenditori dello spettacolo.

La Versiliana è un brand di grande appeal e questo ci ha consentito di raggiungere accordi con i privati che non solo ci permettono di non spendere, ma ci consentono anche di avere ritorni economici per l'abbattimento dei costi.”

Da sempre fiore all'occhiello della Versiliana la prosa del cartellone 2017 spazierà dai grandi classici al teatro d'autore con Vittorio Sgarbi che il 13 luglio affronterà il canto V e XXVI della Divina Commedia (Caffè Chantant), mentre il 16 agosto sarà protagonista del suo “Michelangelo”; Enrico Loverso in Uno, Nessuno, Centomila nell’adattamento e regia di Alessandra Pizzi ( 3 agosto Teatro grande) ; Paolo Ruffini in II principe piccino traduzione in chiave umoristica in dialetto livornese del capolavoro di Antoine de Saint- Exupér ( 10 agosto Caffè Chantant ) e con Debora Caprioglio in “Lucrezia Borgia – parto per tre matrimoni” con la regia di Fausto Costantini” ( 6 luglio – Caffè Chantant) , Massimo Dapporto in Un borghese piccolo piccolo, adattamento e regia di Fabrizio Coniglio ( 23 luglio Teatrpo grande) ed ancora la coppia Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli in Leggendo leggendo Viaggio Umoristico Sentimentale Nell’Italia di Ieri e di

Oggi ( 28 luglio Caffè Chantant ) e Paola Quattrini con il suo Oggi è già domani ( 21 agosto Caffè Chantant). Da segnalare inoltre l’omaggio a Giancarlo Bigazzi con “Io canto e tu” in programma al Caffè Chantant il 20 luglio con Motin, Raffaele Giglio e Giorgio Gulì.



Per la sezione danza il festival proporrà (tra gli altri) le acrobazie aeree mozzafiato dei Sonics che debutteranno con il loro nuovo spettacolo Toren (6 agosto Teatro grande) , il Lago dei Cigni con la compagnia di Raffaele Paganini ( 7 agosto), una serata dedicata al Tango e lo spettacolo LE BAL ( 14 luglio) , un viaggio nell' Italia che balla dal 1940 al 2001.



Due saranno invece i grandi musical: sabato 22 luglio con il talento e la bellezza di Serena Autieri protagonista di Diana & Lady D e il 1 agosto con Mamma Mia! nel nuovissimo adattamento tutto italiano firmato da Massimo Romeo Piparo con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano e con … 11mila litri di vera acqua di mare in scena.

Tra gli gli show da segnalare quello della inossidabile coppia Massimo Lopez e Tullio Solenghi (29 luglio) e il recital di Drusilla Foer ( 8 agosto).

Per la parte della musica, al fianco dei big della musica leggera e d'autore - Paola Turci

(11 agosto); Fiorella Mannoia ( 13 agosto); Umberto Tozzi ( 17 agosto); Morgan e Gile Bae ( 18 agosto); Cristiano De Andrè ( 19 agosto). i una particolare menzione va alle band giovanili con gli Urban Stranerges e i The Kolors , destinati entrambi a fare il pienone di giovani e giovanissimi.



In programma anche 3 serate tutte da ballare con DJ Set by Mario Mangiarano

conosciuto a livello Internazionale per le sue produzioni discografiche, nelle classifiche di mezzo mondo , come “The Mario” ( venerdì 7 luglio; 15 agosto e 26 agosto).



In collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano domenica 27 agosto il teatro della Versiliana ospiterà inoltre il Maestro Alvise Casellati che dirigerà un grande concerto con l'orchestra del Festival Puccini.

Il programma completo sarà disponibile su www.laversilianafestival.it

IL CAFFÈ DELLA VERSILIANA CON 150

OSPITI E OLTRE 50 APPUNTAMENTI

dall’8 luglio a fine agosto

Nel fine settimana le telecamere di Mediaset trasmetteranno integralmente gli Incontri del

Caffè della Versiliana su TGCOM24.

Un evento politico e culturale nazionale, ma in rapporto stretto con il territorio. Il Caffè della Versiliana si prepara ad affrontare la sua 38a edizione all’insegna dell’attualità, con un programma di 150 ospiti per oltre 50 appuntamenti, dall’8

luglio alla fine di agosto. Gli incontri, coordinati da Marco Ventura, si terranno alle 18.30 nella pineta di Marina di Pietrasanta cara a Gabriele D’Annunzio. Sul palco si alterneranno figure istituzionali, esponenti di governo, parlamentari della maggioranza e dell’opposizione, direttori di giornale, conduttori televisivi, scrittori, artisti, scienziati, economisti, sportivi, personaggi dello spettacolo e protagonisti della cronaca.

Il calendario è in allestimento, proprio perché legato all’attualità e sarà presentato a inizio luglio, ma tra i ministri che hanno già confermato la loro presenza figurano Roberta Pinotti (Difesa) e Valeria Fedeli (Istruzione, Università e Ricerca), governatori come Enrico Rossi (Toscana) e Giovanni Toti (Liguria), il capo della Polizia Franco Gabrielli e il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Walter Veltroni e una nutrita schiera di giornalisti da Bruno Vespa a Paolo Del Debbio, Massimo Giletti, Luciano Fontana, Vittorio Feltri, Alan Friedman, Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, Giorgio Mulè, Gianluigi Nuzzi, Magdi Allam, Mario Giordano, Paolo Brosio, Paolo Guzzanti e i direttori de La Nazione e Il Tirreno, Pier Francesco De Robertis e Luigi Vicinanza, nella veste anche di intervistatori d’eccezione.

Tra gli autori di best seller Roberto Cerè e Raffaele Morelli.

Importante novità sarà la trasmissione integrale degli incontri sul TGCom 24. Le

telecamere Mediaset riprenderanno infatti integralmente gli incontri del week end per la messa in onda sul canale all news del gruppo. Alla conduzione degli incontri ci saranno anche volti delle reti Mediaset quali Claudio Brachino e Paolo Liguori.

Un’attenzione particolare al territorio versiliese e toscano, anche grazie agli appuntamenti con Fabrizio Diolaiuti. E alle tradizioni culturali gastronomiche con Eleonora Cozzella.

Sul palco a raccontare le storie di uomini straordinari Francesca Fellini. Altre giornate saranno dedicate alla salute e alla lotta ai tumori. Presto definiti i conduttori (lo scorso anno una dozzina). Così come saranno di nuovo sul palco del Caffè alcuni degli ospiti che lo scorso anno hanno assicurato il successo del più lungo e frequentato salotto estivo italiano, che nella scorsa edizione ha visto per la prima volta la partecipazione del presidente del Consiglio in carica, Matteo Renzi.

Alla Versiliana dei Piccoli SOGNANDO S’IMPARA !



Spettacoli, laboratori, giochi e didattica: a partire dal 3 luglio la Fondazione Versiliana si prepara ad accogliere i più piccini con un arcobaleno di attività ispirato al tema del Sogno e alla favola di Alice nel Paese della Meraviglie.

Sarà un'estate intensa, colorata, piena e divertente.

Tra tante conferme e belle novità, La Versiliana dei Piccoli edizione 2017 - organizzata da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta - aprirà i battenti il 3 luglio prossimo per accogliere i suoi piccoli frequentatori per due mesi interi fino a fine agosto. Dopo il grande successo della passata edizione, a curare lo spazio bambini della Versiliana sarà ancora Valentina Benassi, giovane educatrice amatissima da tutti i bambini, che insieme alla direzione artistica di Massimiliano Simoni, ha messo a punto un programma di attività, laboratori e ben 23 spettacoli che terranno compagnia per tutta

l'estate ai piccoli frequentatori della Versiliana.



“Lavorare con e per i bambini – commenta Massimiliano Simoni direttore artistico del Festival della Versiliana e di S.T.Art – è una delle attività più gratificanti in assoluto. Con l’intento di coordinare le varie attività che si svolgono in città si è voluto creare un percorso che, partendo dall’Arte con la scultura e gli scultori di Pietrasanta, e dallo Spettacolo con il Festival della Versiliana, approdasse al gioco e alla didattica per un sano e non noioso apprendimento. Molteplici attività, renderanno piacevole il soggiorno ai numerosi turisti e ai loro amici residenti, per un estate unica ed indimenticabile.”



SOGNANDO S’IMPARA (Tra sogno e realtà) è il titolo che caratterizzerà l’edizione della Versiliana dei Piccoli 2017 . L’idea prende spunto dall’evento espositivo dedicato all’artista surrealista Salvador Dalì e realizzato nel centro storico di Pietrasanta ed oggi riproposto dalla Direzione Artistica, con nuove opere, nella Villa e nel Parco. Il Sogno, così come la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie che Salvador Dalì illustrò su richiesta dell'autore, sarà infatti il tema a cui si ispireranno tutte le attività di questa edizione, pensate seguendo

il suo mondo onirico-fantastico.

Le opere di Dalì saranno prese a modello dai piccoli per le loro creazioni e le attività teatrali proposte all’Arena trarranno spunto da esse. Non solo: i bambini potranno partecipare alle visite guidate alla mostra allestita in Villa e nel Parco.



ZITTI CHE INIZIA! (Il Cinema dei ragazzi) : Tra le novità spiccano le proiezioni

cinematografiche con animazioni e laboratori a tema dedicate alle più recenti pellicole firmate da casa Disney, con cui la Versiliana si trasformerà in un affascinante cinema all'aperto per tutta la famiglia. In programma a inizio luglio Il libro della giungla ( 3 luglio), Into the Woods (4 luglio) , Cenerentola ( 5 luglio) e a fine agosto Meleficient ( 28 agosto), Frozen ( 29 agosto) ed ovviamente non poteva mancare il gran finale con Alice in Wonderland ( 30 agosto). ( orari proiezioni 21.30)



TANTI AUGURI A TE! (festeggia il compleanno) : Tra le new entry ci sarà anche la possibilità di festeggiare il compleanno alla Versiliana dei Piccoli grazie a pacchetti “merenda + divertimento” studiati ad hoc per stare in compagnia degli amici più cari nel giorno più atteso da ogni bambino all'insegna del divertimento.



GIOCO, IMPARO E CRESCO! (I LABORATORI) : Confermati i laboratori di pittura, di scultura, di mosaico con il maestro mosaicista Piero Giannoni ed ancora i laboratori di scienze e di riciclo e di disegno. A grande richiesta tornano anche gli appuntamenti con YogArt, divertente forma di yoga per bambini per rilassarsi ed scoprire l'arte, che tanto successo hanno riscosso sia nella passata edizione che durante l'inverno nel Chiostro di Sant' Agostino. In programma anche le letture con i volontari di Nati per Leggere Versilia ( 14 e 28 luglio; 9 e 23 agosto) , presentazioni di libri per bambini, l'orto didattico, e – grande classico della Versiliana dei Piccolo – lo spazio per realizzare i braccialetti con

tanti fili colorati a disposizione.

Ogni giorno ( dalle 17.00 alle 19.30) alla Versiliana si potranno dunque trovare tante proposte per giocare, imparare e crescere contemporaneamente. Per i bambini da 0 a 3 anni ci sarà inoltre l'angolo morbido” con gli appositi tappeti per gattonare, rotolare e giocare.



SPETTACOLI DA SOGNO! ( Il teatro dei Piccoli): Fiore all'occhiello dello spazio bambini saranno i ben 23 spettacoli che saranno messi in scena nell'Arena dei Piccoli ( inizio ore 18.30) . Tra luglio e agosto si alterneranno spettacoli di magia e illusioni, clowneria e giocoleria, burattini, marionette da tavolo e marionette a filo, teatro di attori e pupazzi, spettacoli con il ventriloquo, mimo e arte varia, giocolerie ed equilibrismo.

Da segnalare lo spettacolo con Pier Cortese, “Little Pier” e le musiche di “Lasciateci la fantasia”, proposto ogni mercoledì di agosto (2, 8, 16 e 23 agosto): un concerto illustrato pensato come un momento ludico per i bambini che entrano subito in contatto con Pier Cortese, artista capace di condurli per mano in un percorso ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Otto canzoni inedite, che coniugano il meglio del cantautorato con musica di qualità, testi semplici e poetici e che includono collaborazioni con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco. Da segnalare inoltre il “Principe Piccino” di Paolo Ruffini (in scena al Caffè Chantant) traduzione in chiave umoristica in dialetto livornese del capolavoro di Antoine de Saint-Exupér ( 10 agosto Caffè Chantant ore 21.30 ).



L’ingresso alle attività e ai laboratori è libero.





Proeizioni e spettacoli Euro 5, 00.

Info www.versilianafestival.it e spaziobambini@versilianafestival.it