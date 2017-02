20 X Nove: l'omaggio del TG Regione al nostro anniversario

Stamani il direttore responsabile ospite della rassegna stampa negli studi Rai di Firenze

Anche la Rai Tv rende omaggio ai 20 anni di Nove da Firenze, dal 1997 il primo giornale on line della città. Stamani il direttore responsabile, Nicola Novelli, è stato ospite della rassegna stampa di Buongiorno Regione, la diretta televisiva del TG Toscana, commendando le notizie del giorno proposte dal conduttore, Andrea Marotta.

On line sin dal gennaio di 20 anni fa, il nostro giornale web è editato da Comunicazione Democratica, associazione culturale (iscritta al Registro regionale delle associazione di promozione sociale), che raccoglie il gruppo dei fondatori, impegnati nella sperimentazione di nuovi linguaggi internet. L'archivio raccoglie ad oggi oltre 100 mila notizie, decine di migliaia di link ad altri siti e altrettante immagini e video. Solo nel 1999 la testata fu registrata al Tribunale di Firenze, poiché sino ad allora le cancellerie dei tribunali non accettavano la registrazione di testate solo on line. Nello stesso anno la redazione si costituì legalmente in associazione culturale.

"Da allora ad oggi -spiega Nicola Novelli- il nostro giornale è stato testimone dei grandi cambiamenti che Internet ha indotto nell'informazione e nella comunicazione più in generale. Dai primordi pionieristici all'epoca del modem, sino alla nascita dei motori di ricerca, che hanno rivoluzionato la rete, avviando la stagione dei contenuti offerti spontaneamente dagli utenti del web. Per non parlare dell'avvento dei social network, che hanno cambiato il modo di relazionarsi dell'umanità. Stagioni, quelle di cui siamo stati testimoni, con alti e bassi, momenti entusiasmanti e altri discutibili. Come in tempi recenti, l'uso distorto dei social con il deliberato obiettivo di disinformare. Finalmente, in occasione delle presidenziali USA, la questione è arrivata all'attenzione dell'opinione pubblica occidentale. E' tempo -conclude il direttore di Nove da Firenze- che la politica imponga soluzioni ai grandi oligopolisti della comunicazione on line, per restituire alla rete credibilità e autorevolezza"