20 fa il primo Harry Potter 'italiano'; dall'1 aprile la saga al cinema La Compagnia

C'era una volta, la rassegna di film per ragazzi collegata alla mostra di Villa Bardini “Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri…” si arricchisce della saga completa dedicata alla prima edizione Salani del libro firmato J.K. Rowling

Si arricchisce dei film della saga dedicata al mago più famoso al mondo la rassegna C'era una volta che si sta tenendo al cinema La Compagnia di Firenze, con un programma di 8 film per ragazzi, d'animazione e in live action, per accompagnare con le immagini sul grande schermo la mostra a Villa Bardini “Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri…” (aperta fino al 3 giugno)sulle affiches della storica casa editrice fiorentina Salani.

Harry Potter e la pietra filosofale, libro tradotto e edito in Italia da Salani nel 1998, di cui ricorre quest'anno il ventennale, che ha inaugurato la serie di sette romanzi nati dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling, ha ispirato altrettanti film che, a partire dalla domenica di Pasqua, il 1° aprile, saranno di nuovo al cinema. Insieme ai più famosi film fantastici, Disney e non solo, la rassegna C'era una volta proporrà quindi una full immersion nel magico mondo di Harry Potter, personaggio amato da grandi e piccini, che proprio la casa Editrice Salani ha contribuito a far conoscere e apprezzare.

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, con il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione di Unicoop Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Dreoni Giocattoli e l’associazione Artediffusa.

E’ un viaggio che parte dai disegni dedicati al burattino più famoso del mondo, attraversa i grandi classici di ieri e di oggi - da Capuccetto Rosso a Heidi, dal Gatto con gli stivali a Topolino - per arrivare a un successo planetario come Harry Potter.

Programma

- Sabato 31 marzo, ore 17.00, Alice nel paese delle meraviglie, di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, USA, 1951, 75 min.

- Domenica 1 aprile ore 16.00, Harry Potter e la pietra filosofale, di Chris Columbus, UK / USA, 2001, durata: 152 min.

- Sabato 7 aprile, ore 17.00, L'isola del tesoro, di Byron Haskin, USA, 1950 93 min.

- Domenica 8 aprile, ore 16.00, Harry Potter e la camera dei segreti, di Chris Columbus, UK / USA / Ger, 2002, durata: 161 min.

- Sabato 21 aprile, ore 17.00, Heidi, di Alain Gsponer, Germania/Svezia, 2015, 106 min.

- Domenica 22 aprile ore 16.00, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, di Alfonso Cuarón, UK / USA, 2004, durata: 142 min.

- Domenica 29 aprile, ore 16.00, Harry Potter e il calice di fuoco, di Mike Newell, UK / USA, 2005, durata: 157 min.

- Sabato 12 maggio, ore 17.00, Il giro del mondo in 80 giorni, di Michael Anderson, USA, 1956,125 min.

- Domenica 13 maggio, ore 16.00, Harry Potter e l'Ordine della fenice, di David Yates, UK/USA, 2007, durata: 138 min.

- Domenica 20 maggio, ore 16.00, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, di David Yates, UK/USA, 2009, durata: 153 min.

- Sabato 26 maggio, ore 17.00, 20.000 leghe sotto i mari, di Richard Fleischer, USA, 1954 ,127 min.

- Domenica 27 maggio, ore 16.00, Harry Potter e idoni della morte - parte 1 di David Yates, UK/USA, 2010, durata:146 min.

- Domenica 3 giugno, ore 16.00, Harry Potter e idoni della morte - parte 2 di David Yates, UK/USA, 2011, durata:130 min.

Biglietti: 5€ intero/ 4€ ridotto (riduzione per i possessori del biglietto della mostra di Villa Bardini o di uno scontrino di un acquisto effettuato da Dreoni Giocattoli nella settimana dello spettacolo, oppure con la tessera IoinCOMPAGNIA. Con il biglietto del cinema, sconto del 10% sugli acquisti effettuati a Dreoni Giocattoli, oppure biglietto ridotto per la mostra di Villa Bardini.