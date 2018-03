16° Florence Korea Film Fest, il via al cinema La Compagnia di Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Consegnate le chiavi della città all’attore Ha Jung-woo, ospite speciale della rassegna, dalla Vicesindaca Cristina Giachi.

Apre la cerimonia d’inaugurazione, in un cinema al completo, il coro polifonico Vocal Blue Trains, cantando una canzone nazionale coreana e un’italiana, in un mix di gospel, rock e funk arricchito da armonie jazz; terminata la splendida esibizione canora, la parola passa al Patron della Florence Korea Film Fest Riccardo Gelli, il quale illustrato lo svolgimento del Festival fa le dovute presentazioni, degli ospiti in sala, e i ringraziamenti.

Prima della proiezione del kolossal “The Fortress” film di apertura del festival, la Vicesindaca Giachi, effettua la consegna delle chiavi della città di Firenze all'attore Ha Jung-woo.

“Il Florence Korea Film Fest da 16 anni porta a Firenze un cinema di qualità straordinaria con linguaggi, estetiche, temi e argomenti che rendono questa cultura ogni anno sempre più vicina alla nostra. Per questo è con piacere che abbiamo deciso di omaggiare l’artista Ha Jung-woo con la consegna delle chiavi della città”, dichiara la stessa nel momento della consegna.

In programma dal 22 al 30 Marzo oltre quaranta titoli, suddivisi, in quattro sezioni tematiche: Orizzonti Coreani, dedicata ai grandi nomi del cinema del paese, con titoli campioni d’incassi in patria e premiati nei festival di tutto il mondo; Independent Korea, sezione che ospita lavori di giovani e talentuosi registi esterni alla grande distribuzione, con tre film che indagano la figura femminile e il tema della solitudine; la Notte Horror, consueto appuntamento per gli amanti del genere; Corto, Corti, spazio dedicato ai cortometraggi. Tra le novità il focus K-South North, sei pellicole che, attraverso diversi generi esplorano il difficile rapporto tra Corea del Sud e Corea del Nord, con opere che spaziano dal documentario al dramma sportivo fino alla commedia.

Ringraziamo l'attore Ha Jung-woo per averci concesso la foto con le chiavi della città e l'organizzazione del Festival per l'ospitalità.