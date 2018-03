15 milioni per realizzare il progetto Prato Manifattura 5G

La provincia più “smart” con la fibra di TIM

FIRENZE– Presentato mercoledì a Prato il progetto Prato Manifattura 5G. Un intervento che sarà realizzato in collaborazione da Regione Toscana e Comune di Prato e che permetterà di mettere a disposizione del territorio pratese una somma di 15 milioni di euro (12 di fondi Cipe e 3 di cofinanziamento regionale) che servirà a creare un Centro di competenze sull'impresa digitale di carattere regionale insieme alle istituzioni della ricerca toscane. All'iniziativa sono intervenuti la vicepresidente regionale, l'assessore regionale alle attività produttive, il sindaco e l'assessore all'innovazione del Comune di Prato. La Regione Toscana ha avviato una collaborazione sinergica con il Comune di Prato che ha permesso di presentare a Invitalia, soggetto attuatore del finanziamento Cipe, il progetto nel quale saranno impegnati dieci ricercatori, dei quali un coordinatore tecnico-scientifico e due divulgatori tecnologici, per realizzare progetti concreti, con il coinvolgimento delle imprese del distretto pratese, su due ambiti principali: il settore tessile, moda e meccanica nell'ambito manifatturiero, con la sperimentazione del 5G e trasferimento tecnologico nelle filiere di distretto, e i settori delle manifatture digitali del cinema e dell'audiovisivo. Regione e Comune sottoscriveranno entro l'estate l'accordo di programma. Queste le attività che saranno svolte dal Centro di competenze:

- progettazione e sviluppo di soluzioni e prodotti connessi alla tecnologia 5G che potranno essere messi a disposizione delle PMI per la loro sperimentazione o utilizzazione;

- supporto alle imprese nello sviluppo e progettazione di soluzioni prototipali provenienti dalle PMI - diffondere le opportunità di utilizzazione del 5G;

- promozione di sperimentazioni nella filiera di produzione manifatturiera;

- ricerca, sperimentazione e sviluppo di ecosistemi di dati per la loro valorizzazione e messa a disposizione in particolare dei soggetti operanti negli ambiti trattati dal presente progetto.

Le risorse disponibili saranno allocate ai singoli progetti finanziati o cofinanziati, anche da aziende private, e potranno essere impiegate per rafforzare il Centro con competenze specifiche legate ai progetti selezionati, per attrezzature o altre spese di ricerca e sviluppo.

Con oltre 500 armadi stradali collegati con centinaia di chilometri di cavo in fibra ottica, la banda ultralarga di TIM si è sviluppata progressivamente nella provincia di Prato raggiungendo tutti i comuni dell’area. E’ questa l’infrastruttura digitale che interconnette le famiglie e le realtà produttive del territorio. Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano , Vaiano, Vernio e Cantagallo sono i centri della provincia serviti con velocità fino a 200 Mega. A Prato è inoltre attiva in alcuni quartieri la connessione superveloce a 1.000 Megabit grazie alla nuova rete Fiber To The Home, che porta la fibra ottica fino alle abitazioni. Nel corso del 2018 questa rete sarà ulteriormente estesa ad altre zone della città. Gli importanti investimenti effettuati sono tutti totalmente a carico di TIM, azienda privata che opera senza alcun tipo di finanziamento pubblico. In precedenza gli utenti erano serviti dalla linea Adsl, che poteva viaggiare fino ad un massimo di 20 mega; tuttavia, utilizzando il rame, il segnale tendeva a degradarsi man mano che ci si allontanava dall'armadio. La fibra ottica, oltre ad essere più rapida (fino 200 mega, e potenzialmente in futuro fino anche ai 300) non patisce alcun problema dalla distanza. Dalla centrale viene portata fino in prossimità delle case, negli armadi stradali più piccoli, e capaci di servire dai 200 ai 300 clienti ciascuno. TIM, oltre a posare la fibra, munisce ogni armadio di un convertitore, una scatola elettronica di “governo” posizionata al di sopra della postazione. Ciò non comporta necessariamente il fatto che per ogni armadio si debba scavare tutte le strade adiacenti, anzi. Grazie alle tecnologie, al fatto che la fibra ottica è molto sottile e non ha bisogno di particolari accorgimenti, oltre a sistemi di razionalizzazione delle operazioni, i lavori sono stati poco invasivi. TIM inoltre verifica sempre le tubature esistenti, per accertarsi della possibilità di sfruttarle nelle operazioni di posa.