1.400 i toscani senza più punti sulla patente

Oggi incidente tra via Maragliano e via Bellini

Tutti i giorni incidenti sugli incroci più pericolosi di Firenze

uanti sono gli automobilisti toscani che hanno esaurito i punti della propria patente e oggi sono arrivati a 0? Secondo un’analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, veramente tanti; più di 1.400.

A primeggiare in questa classifica è la provincia di Firenze che, con quasi 500 patentati a 0 punti, precede Prato, Pisa,Livorno, Massa Carrara e Pistoia. Leggendo la classifica dal verso opposto, le province con meno automobilisti a 0 punti sono Siena (addirittura prima in Italia per il rapporto fra automobilisti e patenti a 0 punti con appena lo 0,020%),Grosseto, Arezzo e Lucca.

La quantità di punti sulla patente incide notevolmente anche sul costo dell’RC auto e confrontando le tariffe si scopre che alcune compagnie applicano maggiorazioni davvero importanti e il migliore prezzo disponibile aumenta di oltre il 10%.